شكرا لقرائتكم خبر عن بنك بوبيان (BOUBYAN) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 16-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل كما اشرنا في تقريرنا الأخير حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 608 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 585 فلس كمستوى أول ثم 540 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 650 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 598 بينما مستوى المقاومة هو 620 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط