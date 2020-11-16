شكرا لقرائتكم خبر عن ساحل (COAST) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 16-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 42٫20 فلس، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول لثاني جلسة على التوالي، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 40 فلس كمستوى اول ثم 36٫5 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 43٫50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 41.7 بينما مستوى المقاومة هو 43.1 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط