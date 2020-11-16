شكرا لقرائتكم خبر عن كويتية (KINV) يحقق خسائر كبيرة -تحليل صباحي- 16-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق عند مستوى 118 فلس، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 120 فلس، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، وهو ما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 110 فلس كمستوى أول ثم 100 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫23 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 115 بينما مستوى المقاومة هو 121 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط