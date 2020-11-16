شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الدولي الإسلامي (QIIK) يتجاوز هدفه السعري الأول -تحليل صباحي- 16-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح السهم في الارتفاع متجاوزا هدفه السعري الأول والذي اشرنا اليه في تقريرنا الأخير عند مستوى 8٫60 ريال، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 8٫70 ريال،في ظل استمرار الأداء الايجابي لمؤشر ماكد، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة 8٫80 ريال كمستوى أول ثم 8٫93 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 8٫60 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 8.67 وبين مستوى المقاومة هو 8.73 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد