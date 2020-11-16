شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الدوحة للتأمين (DOHI) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 16-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 1٫324 ريال، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، كما أنهى السهم الجلسة أعلى متوسطه المتحرك لـ 200 اسبوع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الارتفاع للوصول لمستويات قد تصل الى 1٫40 ريال كمستوى أول ثم1٫60 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 1٫20 ريال.

Advertisements

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.28 وبين مستوى المقاومة هو 1.40 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد