شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع شركات المناعي (MCCS) يلامس متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 16-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم مرة أخرى خلال تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 2٫891 ريال، وذلك بعدما استهل الجلسة عند مستوى 2٫935 ريال، والذي يقابل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يشكل مقاومة قوية قد ترسل السهم لأسفل مرة أخرى للوصول لمستوى الدعم 2٫70 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2٫95 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.86 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.92 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط