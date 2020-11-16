أسعار الذهب في مصر تتراجع.. والمعدن الأصفر يخالف التوقعات بعد قرار "المركزي"

كتب: ضياء السقا

تراجعت أسعار الذهب، الأحد، 15 نوفمبر، في الأسواق المصرية، بقيمة 5 جنيهات، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر 822 جنيها للجرام.

وعالميًا، هبطت أوقية الذهب السبت، من 1895 دولارا إلى 1887 دولارا.

وخالفت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات، الأحد، توقعات الخبراء في رد فعل مفاجئ على قرار البنك المركزي الأخير.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر يوم الخميس الماضي خفض أسعار الفائدة بشكل مفاجئ وخالف توقعات الخبراء.

وعادة ما يزيد الإقبال على شراء الذهب بعد خفض الفائدة حيث يسحب المستهلكون بعض مدخراتهم من البنوك ويتحولون لاكتناز المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا لقيمة المدخرات.

ويؤدي الإقبال على شراء الذهب إلى زيادة سعره، وهو الأمر الذي كان متوقعا حدوثه اليوم باعتباره أول أيام العمل الأسبوعية في مصر بعد نهاية عطلة الجمعة والسبت، لكن أسعار المعدن الأصفر خالفت التوقعات وتراحعت.

وكان الذهب قد سجل أعلى سعر في تاريخ مصر يوم 5 أغسطس الماضي، حيث وصل عيار 21 لـ920 جنيها، ليتراجع بعد ذلك المعدن الأصفر بقيمة 100 جنيه على مدار شهرين، مسجلا 815 جنيها للجرام، قبل أن يرتفع من جديد.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات.

وجاء متوسط أسعار الذهب، الأحد، في الأسواق، كالتالي:

عيار 18 بـ 705 جنيها للجرام

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عيار 21 بـ 822 جنيها للجرام

عيار 24 بـ 939 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 6576 جنيها

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.

خبراء يوضحون السبب

وبحسب الخبراء، تسبب جني الأرباح لدى المستثمرين في سوق الذهب، وكذلك ارتفاع الدولار لأعلي مستوي في 4 أسابيع إلي هبوط الأسعار عالميا في وقت سابق بشكل كبير لتخسر أوقية الذهب قرابة 90 دولارا في ثلاثة أيام، وهو ما ينعكس على الأسعار في مصر.

ويأتي التراجع الكبير في أسعار الذهب العالمية بسبب جني الأرباح بعد عمليات الشراء الكثيرة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى إعلان روسيا عن أول لقاح لفيروس كورونا المستجد.

أسباب التراجع

من جانبه، قال ناجي فرج، عضو شعبة المعادن الثمينة، إن سعر جرام الذهب عيار 21 هبط بعد أن فقدت أوقية الذهب أكثر من 100 دولار حتي الآن، وهو ما ينعكس على الأسعار في سوق الصاغة.

وتوقع فرج، في تصريحات لـ " اليوم السابع "، أن يهبط الذهب عالميا، نتيجة موجة البيع لجني الأرباح، كحركة تصحيح في مسار أسعار الذهب، لكنه توقع عودة الأسعار للارتفاع مجددا.

من جانبه، قال إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات لـ"بوابة أخبار اليوم"، إن هبوط أسعار الذهب هبوط سريع كنتيجة طبيعية للارتفاع السريع.