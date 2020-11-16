مع تخفيف قيود «كورونا».. تراجع معدل البطالة في مصر

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الأحد، عن تراجع معدل البطالة إلى 7.3%، في الربع الثالث من العام، مقارنة مع 7.8%، قبل سنة.
وأرجع الجهاز تراجع معدل البطالة إلى "عودة الأنشطة اليومية المعتادة لطبيعتها، وذلك بعد التخفيف التدريجي للقرارات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الربع السابق".
وكان معدل البطالة قد قفز في الربع الثاني من العام الجاري، نتيجة الإغلاق الذي شمل عدة قطاعات في مصر للحد من انتشار فيروس كورونا.
وسجل معدل البطالة في الربع الأول 7.7% من إجمالي قوة العمل.
وأوضح الجهاز في بيانه أن قوة العمل بلغت 28.171 مليون فرد، بارتفاع 5.6%، مقارنة مع الربع السابق، في حين بلغ عدد العاطلين عن العمل 2.061 مليون، بانخفاض 151 ألفا على أساس سنوي.
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