شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر حمراء بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع بضغوط هبوط قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.10% خاسراً 10.22 نقطة ليغلق عند مستوى 10202.36 نقطة، وبلغ حجم التداول 223.1 مليون سهم بقيمة 417.8 مليون ريال عبر تنفيذ 8307 صفقة، وتراجع 16 سهماً، وارتفع 27 سهماً، واستقرت 5 أسهم، وهبطت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع النقل بنسبة 0.65%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.56%، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.28%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 3.50%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.40%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.26%.

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وأفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة)، عن نتائجها المالية النصفية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافي أرباحها عن هذه الفترة 15.8 مليار ريال قطري مقابل 19.6 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته 19.68%.

كما أفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة) عن نتائجها المالية للفترة المنتهيـة في 30 سبتمبر 2020 - حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 24.3 مليار ريال قطري مقابل 29.4 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته تقارب الـ17%.