شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة تبحث مع دبى للاستثمار خطط إنشاء مجمع استثمارى متكامل بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة زيارة ميدانية لمجمع دبى للاستثمار بمنطقة جبل على الصناعية، وذلك على هامش زيارتها لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأعقبها جلسة مباحثات موسعة مع خالد بن كلبان نائب رئيس مجلس إدارة شركة دبى للاستثمار حيث تناول اللقاء عدد من المشروعات الاستثمارية التى تعتزم الشركة تنفيذها بالسوق المصرى خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت الوزيرة خلال اللقاء حرص الحكومة على تسهيل المناخ الجاذب للاستثمار وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات للاستثمارات الأجنبية بصفة عامة والعربية بصفة خاصة، مشيرةً إلى دعم الوزارة الكامل لمشروع المجمع الاستثمارى المتكامل الذى تدرس شركة دبى للاستثمار إقامته فى مصر خلال المرحلة المقبلة بمنطقة كوم أوشيم بالفيوم.

وأشارت إلى أن الحكومة حريصة على تعزيز التعاون المشترك مع الشركة فى كافة المجالات وبصفة خاصة فى مجالات الصناعة والعقارات والخدمات والتعليم والصحة وتمويل الاستثمارات وذلك باعتبارها إحدى الشركات الرائدة إقليميًا وعالميًا فى هذه المجالات، وفى هذا الإطار وجهت جامع الدعوة لمسؤولى الشركة لزيارة مصر خلال المرحلة القريبة المقبلة لاستعراض تفاصيل المشروع الجديد للشركة وكذا للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة فى العديد من المجالات وبصفة خاصة المجال الصناعي.

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ومن جانبه أشار خالد بن كلبان نائب رئيس مجلس إدارة شركة دبى للاستثمار إلى أن الشركة تخطط للتوسع فى إقامة عدد من المجمعات الاستثمارية فى عدد من الدول العربية والإفريقية، لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا التخطيط لإنشاء مشروع استثمارى كبير فى مصر وذلك بالاستعانة بعدد من بيوت الخبرة العالمية لعمل الدراسات اللازمة لهذا المشروع.

وأضاف أن الشركة قامت بتطوير وامتلاك وإدارة "مجمع دبى للاستثمار" وهو من أكبر التجمعات الاستثمارية فى الشرق الأوسط على مساحة 20 مليون متر مربع وتقدر الاستثمارات التى جذبها "مجمع دبى للاستثمار" فى حدود 22 مليار دولار فى مختلف القطاعات الصناعية والخدمية.

كما عقدت الوزيرة لقاءً مع خليفة الدبوس نائب الرئيس التنفيذى لمؤسسة دبى للاستثمارات الحكومية، حيث استعرض اللقاء مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى ومناخ الاستثمار الصناعى واهتمام مصر بجذب مزيد من الاستثمارات الإماراتية خاصة فى المجال الصناعى، إلى جانب استعراض عدد من المشروعات الهامة فى مصر والتى يمكن للمؤسسة دراستها بهدف الاستثمار بها بالإضافة إلى الوقوف على اهتمامات مؤسسة دبى للاستثمارات الحكومية فى مصر.

وقالت الوزيرة أن الدولة المصرية تستهدف خلال المرحلة الحالية جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية للسوق المصرى باعتباره أحد أهم المقاصد الاستثمارية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا خاصة بعد الجهود الكبيرة التى بذلتها الدولة لتهيئة مناخ الأعمال وتطوير منظومة البنية الأساسية الداعمة للصناعة إلى جانب إتاحة حزم تحفيزية متميزة للمستثمرين المصريين العرب والأجانب، مشيرة إلى أن مصر تمتلك فرص استثمارية كبيرة وبصفة خاصة فى قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والبلاستيكية والنسيجية ومواد البناء.