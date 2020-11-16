شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصة البحرين بنسبة 0.64% بضغوط تراجع أرباح "الإثمار القابضة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة أمس الأحد، بداية جلسات الأسبوع، وأول جلسة بعد الحداد على وفاة رئيس الوزراء، بنسبة 0.64% خاسراً 9.33 نقطة ليغلق عند مستوى 1439.80 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.9 مليون سهم بقيمة 203.3 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 36.61% بضغوط هبوط سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 9.46%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.41%، سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.26%، بنك البحرين والكويت بنسبة 1.04%.

كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.4% بضغوط هبوط سهم شركة مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 1.99%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.3% بضغوط هبوط سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.79%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الإثمار القابضة، عن نتاجها المالية للتسعة أشهر من العام الحالي، حيث حققت الشركة صافي خسارة خاصة بالمساهمين بلغت 1.99مليون دولار أمريكي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، مقارنة بصافي ربح بلغ 3.68 مليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من عام 2019، وبلغ العائد على السهم لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020 سالب 0.07 سنتات أمريكية مقابل موجب 0.13 سنتات أمريكية في الفترة نفسها من عام 2019، وسجلت شركة الإثمار القابضة صافي ربح بلغت 1.4 مليون دولار أمريكي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020 بنسبة انخفاض 77%، مقارنة بصافي ربح بلغ 5.9 مليون دولار أمريكي سجل في الفترة نفسها من عام 2019.

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وأظهرت نتائج شركة الإثمار القابضة، تسجيل صافي ربح لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، بلغ 8.78 مليون دولار أمريكي بنسبة انخفاض 54% مقارنة بصافي ربح بلغ 18.89 مليون دولار سجل في الفترة نفسها من عام 2019.

وفي السياق ذاته أعلنت مجوعة بنك المؤسسة العربية المصرفية، عن النتائج المالية لفترة التسعة أشهر للعام الحالي، حيث حقق البنك صافي خسائر بلغت 56 مليو دولار أمريكي خلال التسعة أشعر الأولى من عام 2020 مقارنة مع أرباح صافية بلغت 161 مليون دولار أمريكي عن الفترة نفسها من لعام الماضي، وبلغت ربحية السهم الواحد خلال الفترة -0.02 دولار أمريكي مقارنة مع 0.05 دولار أمريكي في العام الماضي.

فيما أعلنت بورصة البحرين، عن استئناف التداول على أسهم شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة وذلك بعد استلام النتائج المالية.