شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة بداية الأسبوع.. و"قطر" تواصل الخسائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.79% رابحاً 66.68 نقطة ليغلق عند مستوى 8501.58 نقطة، وصعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.37% رابحاً 13.34 نقطة ليغلق عند مستوى 3641.480 نقطة، للجلسة الرابعة على التوالي، وقفز المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.27% رابحاً 6.20 نقطة ليغلق عند مستوى 2269.13 نقطة، فيما تراجعت مؤشرات بورصات الكويت والبحرين وقطر.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.79% رابحاً 66.68 نقطة ليغلق عند مستوى 8501.58 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.3% رابحاً 266.81 نقطة ليغلق عند مستوى 20728.99 نقطة، وبلغ حجم التداول 456.3 مليون سهم بقيمة 14.8 مليار ريال.

وصعد 17 قطاعاً ببورصة السعودية، على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 4.85%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 4.02%، يليه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.78%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.61%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.60%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.37%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.35%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.27%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.96%، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.04%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.51%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.40%.

وقفز 156 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "العمران" بنسبة 10%، ثم سهم "أسيج" بنسبة 10%، ثم سهم "أنابيب السعودية" بنسبة 9.99%، فيما تراجع 33 سهماً على رأسها سهم "أنعام القابضة" بنسبة 9.96%، ثم سهم "وفرة" بنسبة 6.71%، ثم سهم "بحر العرب" بنسبة 3.46%، فيما تصدر سهم "الأسماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.4 مليار ريال سعودي.

بورصة مسقط

ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.37% رابحاً 13.34 نقطة ليغلق عند مستوى 3641.480 نقطة، للجلسة الرابعة على التوالي، وبلغ حجم التداول 4.9 مليون سهم بقيمة 6.7 مليون ريال عبر تنفيذ 313 صفقة لعدد 32 سهماً.

وارتفع 12 سهماً ببورصة مسقط على رأسها سهم " بنك صحار الدولي" بنسبة 3.09%، ثم سهم، ثم سهم "عمان للاستثمارات والتمويل" بنسبة 2.20%، ثم سهم "الوطنية لمنتجات الألومنيوم" بنسبة 1.14%، فيما تراجعت 3 أسهم على رأسها سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 2.33%، ثم سهم "الصكوك السيادية الإصدار الثالث" بنسبة 1.93%، ثم سهم "الشرقية للاستثمار القابضة" بنسبة 1.41%، فيما تصدر سهم " الصكوك السيادية الإصدار الثالث" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 5.9 مليون ريال عماني.

بورصة دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.27% رابحاً 6.20 نقطة ليغلق عند مستوى 2269.13 نقطة، وبلغ حجم التداول 117.4 مليون سهم محققة ما قيمته 115 مليون درهم من خلال تنفيذ 2039 صفقة لعدد 33 سهماً، وصعد ببورصة دبي قطاعي النقل والبنوك بنسبة 0.76%، 0.65%، على التوالي، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 3.05%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.22%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.19%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.10%.

وقفز 15 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 14.85%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 10.49%، فيما تراجع 14 سهماً على رأسها سهم شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 5%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 4.95%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 9 ملايين ورقة بقيمة 25.9 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.35%.

بورصة أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.33% رابحاً 15.94 نقطة ليغلق عند مستوى 4871.845 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 5.8 مليار درهم ليغلق عند مستوى 707.141 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 111.3 مليون سهم، بقيمة 328.6 مليون درهم، عبر تنفيذ 2371 صفقة.

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وصعدت 6 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها قطاع التأمين بنسبة 3.93%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.20%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.78%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.40%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.37%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.29%، فيما تراجع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.54%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.34%.

وارتفع 15 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بنسبة 12.75%، ثم سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية بنسبة 5.77%، ثم سهم شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين بنسبة 5.51%، فيما تراجع 11 سهماً على رأسها سهم شركة أكسا الهلال الأخضر للتأمين بنسبة 5%، ثم سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 4.95%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 4.9%، وتصدر سهم الشركة العالمية القابضة قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 62.4 مليون درهم.

بورصات الكويت

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.52% خاسراً 83.94 نقطة ليغلق عند مستوى 5430.35 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.82% خاسراً 111.33 نقطة ليغلق عند مستوى 5992.21 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.64% خاسراً 27.61 نقطة ليغلق عند مستوى 4317.36 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.77% خاسراً 34.09 نقطة ليغلق عند مستوى 4405.79 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 188.7 مليون سهم بقيمة 41.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9272 صفقة، وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.89%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.79%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.44%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.04%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.88%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.83%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.79%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.63%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.14%، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 11.02%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.34%.

وجاء سهم شركة الأنظمة الآلية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 11.02%، يليه سهم شركة المنار للتمويل والإجارة بنسبة 6.59%، ثم سهم شركة بيان للاستثمار بنسبة 6.08%، فيما تصدر سهم شركة المصالح العقارية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 9.50% يليه سهم الشركة الوطنية للرماية بنسبة 6.10%، ثم سهم شركة منازل القابضة بنسبة 6.01%.

بورصة قطر

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.10% خاسراً 10.22 نقطة ليغلق عند مستوى 10202.36 نقطة، وبلغ حجم التداول 223.1 مليون سهم بقيمة 417.8 مليون ريال عبر تنفيذ 8307 صفقة، وتراجع 16 سهماً، وارتفع 27 سهماً، واستقرت 5 أسهم، وهبطت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع النقل بنسبة 0.65%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.56%، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.28%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 3.50%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.40%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.26%.

بورصة البحرين

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة أمس الأحد، بداية جلسات الأسبوع، وأول جلسة بعد الحداد على وفاة رئيس الوزراء، بنسبة 0.64% خاسراً 9.33 نقطة ليغلق عند مستوى 1439.80 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.9 مليون سهم بقيمة 203.3 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 36.61% بضغوط هبوط سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 9.46%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.41%، سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.26%، بنك البحرين والكويت بنسبة 1.04%.

كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.4% بضغوط هبوط سهم شركة مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 1.99%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.3% بضغوط هبوط سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.79%.