شكرا لقرائتكم خبر عن قطاعا النقل والبنوك يصعدان ببورصة دبى بجلسة بداية الأسبوع بنسبة 0.27% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.27% رابحاً 6.20 نقطة ليغلق عند مستوى 2269.13 نقطة، وبلغ حجم التداول 117.4 مليون سهم محققة ما قيمته 115 مليون درهم من خلال تنفيذ 2039 صفقة لعدد 33 سهماً، وصعد ببورصة دبي قطاعي النقل والبنوك بنسبة 0.76%، 0.65%، على التوالي، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 3.05%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.22%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.19%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.10%.

وقفز 15 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 14.85%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 10.49%، فيما تراجع 14 سهماً على رأسها سهم شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 5%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 4.95%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 9 ملايين ورقة بقيمة 25.9 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.35%.

وفي سياق متصل أعلن بنك دبي الإسلامي، عن نجاحه في تسعير إصدار صكوك دائمة قياسية لرأس المال الإضافي من المستوى الأول بقيمة مليار دولار أمريكي بأجل مدته 5.5 سنوات، ومعدل ربح يصل إلى 4.625% سنوياً، وتحمل هذه الصفقة أقل عائد يحققه أي نك على الإطلاق على مستوى العالم على صكوك دائمة لرأس المال الإضافي من المستوى الأول، وهي تمثل الصكوك الوحيدة من نوعها التي تم إصدارها في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2020، عل الرغم من حالة الاضطراب وعدم الاستقرار التي عمت الأسواق هذا العام خلال ذروة تفشي وباء كوفيد-19.

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وفي سياق آخر أعلنت شركة أرابتك القابضة، عن نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الخميس الماضي، حيث قرر المجلس الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية للنظر في الإجراءات المتخذة لتنفيذ القرارات الخاصة الصادرة من الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر لعام 2020.

وفي سياق منفصل أعلنت مجموعة السلام القابضة، عن نتائج أعمالها للتسعة أشهر الأولى من عام 2020، حيث حققت المجموعة صافي خسارة 354.9 ألف دينار كويتي مقابل 403.5 لف دينار كويتي خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 12%، وبلغ نصيب السهم من الخسائر 1.32 دينار كويت مقارنة مع 1.50 دينار كويتي بنسبة انخفاض 12%.

فيما أعلن مصرف السلام-البحرين، عن تعيين محمود عبد الرضا عباس القناطي كرئيس قسم التسويق والاتصالات.