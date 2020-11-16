شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز الواجهات الخارجية لجناح مصر في «إكسبو 2020 دبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

وصلت عمليات الإنشاء في الجناح المصري في معرض «إكسبو 2020 دبي» إلى مراحل متقدمة جداً، وذلك بعد إنجاز الواجهات الخارجية للجناح، ومن المتوقع استكمال التجهيزات الداخلية خلال بضعة أشهر.

وأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية، أن جناح مصر في معرض «إكسبو 2020 دبي»، يعكس عمق العلاقة بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية. وأعربت عن اعتزاز مصر بتنظيم الإمارات لمعرض إكسبو الدولي وإقامة الحدث العالمي على أرض دبي.

وأشارت جامع في تصريحات صحفية خلال زيارة لموقع جناح مصر في «إكسبو 2020 دبي» إلى رغبة البلدين الشقيقين في مواصلة تعزيز التعاون على مختلف الصعد، وخاصة في المجال التجاري والاقتصادي.

وقالت، إن الجناح الذي يقع في منطقة الفرص، يشكل فرصة لاستعراض إنجازات السنوات السابقة التي شهدت تكثيفاً لعملية التنمية اقتصادية، بما يشمل تطوير مشاريع البنية التحتية والبيئة التشريعية لجذب المزيد من الاستثمارات، وأوضحت أن مصر ستعمل خلال مشاركتها في الحدث على التعريف برؤيتها المستقبلية الطموحة.

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وأضافت جامع أن هنالك تعاوناً بين أكثر من 25 وزارة وهيئة، في إطار الخطط والبرامج الخاصة بالجناح، إلى جانب رجال الأعمال والقطاع الخاص، وأشارت إلى أن اتساع المشاركة بين مختلف الجهات الحكومية يأتي بهدف الحرص على التعريف الشامل بما تم تحقيقه من إنجازات خلال السنوات الخمس الماضية، واستعراض الخطط والتوجهات المستقبلية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية، وخاصة الاستثمارات المشتركة.

وأكدت أن مصر تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة لمجموعة من القطاعات تشمل التعليم والصناعة، كما تعمل على استقطاب استثمارات مشتركة وخاصة في قطاع النقل ومشاريع البنية التحتية.

وقال الدكتور أحمد مغاوري، المفوض العام للجناح المصري في «إكسبو 2020 دبي»، إن «العمليات الإنشائية في الجناح وصلت إلى مراحل متقدمة جداً؛ حيث أنجزت الواجهات الخارجية للجناح، على أن يتم إكمال التجهيزات الداخلية خلال بضعة أشهر، ومن المتوقع إتمام جاهزية الجناح بشكل كامل قبيل انطلاق المعرض في موعده الجديد بوقت كافٍ».

وأضاف أن الجناح المصري يستهدف تعريف الزوار المشاركين في أكبر حدث تستضيفه المنطقة بالفرص الواعدة والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها مصر في مجمل القطاعات، بفضل الطفرة التنموية التي تحققها منذ عدة سنوات، حيث يتم صياغة آفاق مستقبل جديد للشخصية المصرية، وتأكيد قدرة مصر على صنع الحاضر والمستقبل، تماماً كما نجحت في صناعة التاريخ.

وأوضح أن الجناح سيأخذ الزوار برحلة تعريفية حول حضارة مصر العريقة، والتي ستكون حاضرة في المنطقة المخصصة للمتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى مناطق المشروعات العملاقة والبنية التحتية والمدن الذكية.