شكرا لقرائتكم خبر عن «إقامة دبي» تدعو إلى تبني نهج استباقي لمستقبل الاقتصاد والسياحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تجاوباً مع مشروع تصميم الخمسين عاماً القادمة لدولة الإمارات الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، نظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، جلسة نقاشية افتراضية بعنوان «مستقبل الاقتصاد والسياحة خلال الخمسين عاماً القادمة» والتي تهدف إلى إشراك كافة فئات المجتمع في رسم ملامح مستقبل قطاع السياحة والاقتصاد في دولة الإمارات في الخمسين عاماً المقبلة، بحضور الدكتور العقيد عمر الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع أذونات الدخول والإقامة وعدد من أفراد المجتمع.

وقال اللواء محمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي إنه من المهم تكثيف الجهود الوطنية الحكومية والمجتمعية للمشاركة في بناء مستقبل الإمارات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز العمل المشترك بين كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية استعداداً لمرحلة تنموية جديدة في الخمسين عاماً المقبلة، وتبني نهج استباقي يستشرف التحديات لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.وأكد المري أن الجلسة تأتي لتترجم تلك التوجهات في نشر ثقافة الفكر الاستشرافي لتوليد أفكار استشرافية وإبداعية لتطوير العمل خلال الخمسة عقود المقبلة والوصول إلى نتائج إيجابية وأفكار خلاقة تعيننا على المضي قدماً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.