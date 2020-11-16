شكرا لقرائتكم خبر عن «تراكيمو» تختار «جيتكس» لدخول سوقي الإمارات والبحرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



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أكدت شركة «تراكيمو»، المزود الأمريكي الإسرائيلي لحلول إنترنت الأشياء والمتخصصة في تطوير أجهزة التعقب، مشاركتها في «أسبوع جيتكس للتقنية 2020».

وقال شاي بار لافي، الرئيس التنفيذي لشركة «تراكيمو»: «من الرائع أن نكون جزءاً من منصة الإبداع التكنولوجي هذه، التي سترسم ملامح القطاع. ونتطلع إلى استعراض أحدث حلول التعقب الحاصلة على براءة اختراع أمام مجموعة متنوعة من القطاعات في فعالية «جيتكس» العالمية خلال ديسمبر. وبسبب الظروف الراهنة الناتجة عن تفشي جائحة «كوفيد– 19»، يتخذ قطاع التعقب العامل بأنظمة تحديد المواقع العالمية (GPS) منظوراً مختلفاً إلى حدٍ ما. فبينما يعتمد أصحاب الأعمال على أحدث منتجات التعقب لجمع بيانات موقع الأصول في الوقت الفعلي والتنبيهات التي يتم تشغيلها ضمن الموقع لتعزيز عملية نشر الأصول عالية القيمة، تستخدم حكومات بعض البلدان بيانات التعقب «GPS» لتتبع انتشار فيروس كورونا».

وأضاف بار لافي: «نتطلع من خلال مشاركتنا في «جيتكس» إلى تحديد الأسواق المحتملة لنشر حلولنا في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بشكل عام. وتلبي «تراكيمو» مجموعة واسعة من احتياجات التعقب والمراقبة، بدءاً من مراقبة سلامة الأحباء ووصولاً إلى تتبع معدات متخصصة وباهظة الثمن، وعمليات التكامل الصناعي والتجاري. كما يمكن الاستفادة من تقنية التعقب السلسة لدينا من أجل تعقب الأشخاص والحيوانات الأليفة والأمتعة والشحنات والطائرات بدون طيار والدراجات النارية والقوارب والسيارات أو الأشياء التي يتم التحكم فيها عن بعد، فضلاً عن العديد من الاستخدامات الأخرى. وندرك وجود الكثير من عشاق الطائرات بدون طيار في الإمارات. ومع وجود احتمال كبير لسرقة هذه الطائرات وعدم استردادها، تمكن «تراكيمو» مالكي الطائرات بدون طيار من تتبع طائراتهم مباشرة عبر أجهزة التعقب خفيفة الوزن التي لا تعيق أداء الطائرة على الإطلاق».