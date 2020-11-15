شكرا لقرائتكم خبر عن «الخليج للملاحة» تقدم مطالبة تأمين بـ 197.5 مليون درهم للسفينة الغارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت مجموعة الخليج للملاحة القابضة، عن تحقيق إيرادات تشغيلية بقيمة 111 مليون درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو 130 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2019، بنسبة تراجع 14.8%.

وحققت الشركة ارتفاعاً بنسبة 320% في إجمالي الأرباح خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2020، ليصل إلى 8.7 مليون درهم، مقارنة بنحو 2.1 مليون درهم، خلال الفترة نفسها من عام 2019، فيما سجلت صافي خسائر بنحو 63 مليون درهم خلال 9 شهور.



وتمكنت الشركة من تخفيض المصاريف التشغيلية بنسبة 20% لتصل إلى 102 مليون درهم بنهاية الربع الثالث من العام 2020، مقارنة بنحو 128 مليون درهم لنفس الفترة من عام 2019.

وبلغت الأرباح من العمليات التشغيلية 1.9 مليون درهم خلال الربع الثالث من 2020، مقارنة بخسائر بلغت 6.3 مليون درهم، خلال الفترة نفسها من عام 2019.

وبالنسبة للمستجدات ذات الصلة بحادث غرق السفينة «Gulf Livestock 1» في مطلع سبتمبر/أيلول 2020 خلال رحلة الباخرة من نيوزيلندا إلى الصين، فإن الشركة تقوم حالياً باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تحصيل مبالغ التأمين المترتبة حسب عقود التأمين المعتمدة والموثقة مع الأطراف ذات العلاقة، ومن المؤمّل تحصيل معظم مبالغ التأمين المستحقة قريباً.

وبحسب البيانات المالية للمجموعة، فقد قامت بشطب القيمة الدفترية الغارقة بقيمة 197.5 مليون درهم، وقدّمت مطالبة تأمين لاسترداد القيمة.

ومن جانب آخر فقد استطاعت مجموعة الخليج للملاحة أن تتصدى للتحديّات التي فرضها المناخ الاقتصادي خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، في ظل جائحة «كورونا» الراهنة؛ إذ تقوم الشركة حالياً بإعادة هيكلة الديون بهدف تخفيض كلف التمويل بشكل يضمن تعزيز الإنتاجية، واستمرارية العمل بنجاح وفق الخطط والأهداف الموضوعة، كما اتخذت الشركة خطوات تشغيلية مختلفة، بما في ذلك تأمين عقود للسفن غير المستأجرة، وتقليل التكلفة الإدارية الزائدة، الأمر الذي سيؤدي إلى تحسين الربحية في الفترة القادمة.