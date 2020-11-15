شكرا لقرائتكم خبر عن «اينوك لينك» تعزز الكفاءة التشغيلية لـ«ترانسجارد» عبر تزويد أسطولها بالوقود ليلاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: "الخليج"

كشفت «إينوك لينك»، منصة توصيل وقود المركبات التابعة لمجموعة إينوك، عن توسيع نطاق دعمها لمجموعة «ترانسجارد» عبر تزويد أسطول مركباتها بالوقود خلال الفترة المسائية وذلك في كلٍ من إمارتي دبي وأبوظبي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية للأسطول عن طريق الحد من الوقت المهدر في تعبئة الوقود.

هذا وتحظى «اينوك لينك» بسجل حافل في تزويد المركبات بالوقود عالي الجودة وفق أعلى معايير السلامة والتميّز في خدمة العملاء. وستعمل المنصة على تزويد المئات من مركبات «ترانسجارد» بالوقود من الساعة 10 مساءً وحتى 2 صباحاً لضمان جاهزية الأسطول لتنفيذ مهامه في اليوم التالي، وهنالك خطط لزيادة عدد المركبات التي يتم تزويدها بالوقود في المستقبل القريب.

وفي هذا السياق، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: «يتيح لنا نموذج أعمال ’اينوك لينك‘ القدرة على رفد شركائنا من مختلف قطاعات الأعمال بحلول مبتكرة للتزوّد بالوقود تسهم في تطوير أعمالهم وتعزيز كفاءتهم التشغيلية. ومن خلال المنصة الرقمية المتكاملة التي تتمتع بها ’اينوك لينك‘ لإيصال الوقود إلى المركبات، نتطلع قدماً لتقديم مجموعة شاملة من خدمات التزوّد بالوقود الموثوقة والآمنة واليسيرة إلى أسطول مركبات ’ترانسجارد‘، ويسعدنا توسيع نطاق دعمنا للمجموعة وتزويد مركباتها بالوقود خلال فترة الليل لتكون دائماً على أهبة الاستعداد لأداء المهام بكفاءة عالية.»

من جانبه، قال جريج وارد، المدير التنفيذي لمجموعة ترانسجارد: «نفخر بقدرتنا على تنفيذ العمليات والمهام وفق أرقى مستويات الكفاءة والأمان. ولاشك أن ’اينوك لينك‘ مكّنتنا من تعزيز قدراتنا التشغيلية عبر تزويد كامل أسطول مركباتنا بالوقود ليلاً، إذ تتمتع منصة ’اينوك لينك‘ بلوحة تحكم شاملة تساعدنا على فهم أنماط استهلاك مركباتنا للوقود من خلال تبيان استهلاك كل مركبة يومياً، كما يساعدنا نظام الإبلاغ عن المسافة المقطوعة في رصد المركبات التي تنخفض فيها كفاءة استهلاك الوقود لعدد الكيلومترات المقطوعة في كل لتر وقود، وتدفعنا للتفكير في الخطوات الواجب اتخاذها لتحسين كفاءة أدائها.»

يذكر أن «اينوك لينك» تقدّم خدمة رقمية متكاملة للعملاء للتزوّد بالوقود، تشمل أنظمة متطورة لتحليل مستويات الوقود، وإدارة أسطول المركبات، وإعداد التقارير. ويتمكن العملاء من أصحاب أساطيل المركبات التجارية من الوصول إلى لوحة تحكم إلكترونية تمكّنهم من تتبع استهلاك الوقود لأسطول مركباتهم، وذلك بشكلٍ إجمالي لكافة المركبات أو بحسب المكان أو المركبة أو حتى لأحد المعدات.

تجدر الإِشارة إلى أنه تم اختبار واعتماد مركبات «اينوك لينك»، المصممة خصيصاً لغرض توصيل الوقود، بعد عملية تقييم صارمة، وهي مزودة بعدادات ذكية، ويجري تشغيلها من قبل سائقين ومشغلين مدربين. كما تقدم «اينوك لينك» نفس أنواع الوقود عالي الجودة المتوفر في جميع محطات خدمة «اينوك» التقليدية.