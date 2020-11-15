شكرا لقرائتكم خبر عن «وصل» و«دافزا» تفوزان بجوائز دبي الذهبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تمكنت مجموعة وصل لإدارة الأصول، من الحصول على جائزة دبي الذهبية للجودة للشركات العاملة في قطاع العقارات، خلال حفل جوائز التميز لقطاع الأعمال الذي أقامته «اقتصادية دبي» افتراضياً، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وقال هشام عبد الله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول: تعد جائزة دبي الذهبية للجودة أرفع تقدير في إمارة دبي، ويمثل الحصول عليها، شهادة على الأداء الاستثنائي للشركة وأساليبها المبتكرة في كافة أعمالها. ومع أن هذا العام كان حافلاً بالتحديات في جميع قطاعات الأعمال، فإن وصل تمكنت من مواصلة تركيزها على أعمالها، ونفخر باختيارنا بين المؤسسات الأولى التي نجحت في التكيف مع التغيير، ومساندة عملائنا.

وحصدت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا» جائزة دبي الذهبية للتنمية البشرية؛ وذلك ضمن فعاليات حفل توزيع جوائز التميز لقطاع الأعمال في دورتها ال26 الذي تنظمه «اقتصادية دبي»؛ تقديراً للتميز المؤسسي والجهود المبذولة في مجال مبادرات الموارد البشرية، وتطبيق أفضل الممارسات في تطوير الكوادر وتنمية الكفاءات؛ حيث تسلم الجائزة الدكتور محمد الزرعوني مدير عام السلطة.

وقال يوسف بهزاد، مساعد المدير العام لقطاع تنمية الموارد البشرية والاستراتيجية المؤسسية: «نعد جائزة دبي الذهبية للتنمية البشرية واحدة من أرفع الأوسمة التي قد تتقلدها أي جهة على مستوى الإمارة للتميز في تطوير الكوادر البشرية بوصفها عماد النمو والتطور، وهي تعكس الجهود التي بذلتها المنطقة الحرة بمطار دبي على صعيد طرح البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تطوير الكفاءات والقيادات وإعداد أجيال المستقبل».