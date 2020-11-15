شكرا لقرائتكم خبر عن 1.58 مليــار درهـم أربـاح شــركات التـأمــين والأقســاط تلامـس 19 مليــاراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

حققت شركات التأمين المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين(29 شركة) أرباحاً مالية قوية للأشهر التسعة من العام الجاري 2020 رغم الظروف التي فرضتها جائحة «كورونا» على المستويين العالمي والمحلي وما رافقه ذلك من قيود وإغلاقات تامة، الأمر الذي تسبب بتداعيات اقتصادية على مختلف الأنشطة والقطاعات الرئيسية.

وارتفعت أرباح الشركات المدرجة 250 مليون درهم لتصل إلى 1.58 مليار درهم في 9 أشهر من العام الجاري 2020 مقارنة مع الفترة المماثلة عن 2019 والتي بلغت فيها 1.33 مليار درهم بنمو قوي 19%.

كما ارتفعت الأقساط المكتتبة التي أوردتها شركات التأمين في خزائنها خلال الفترة ذاتها بقيمة 650 مليون درهم ليصل الإجمالي إلى 18.82 مليار درهم مقارنة مع 18.17 مليار درهم في 2019 بنمو طفيف عند 4%.

دبي

وعلى صعيد الشركات المدرجة في دبي ( 13 شركة)؛ ارتفعت أرباحها 24% إلى 910 ملايين درهم مقارنة مع 731 مليوناً، كما ارتفعت أقساطها المكتتبة 5% لتصل إلى 10.56 مليار درهم مقارنة مع 10.04 مليار درهم في 2019.

أبو ظبي

أما على صعيد الشركات المدرجة في أبو ظبي (16 شركة)؛ فقد حققت أرباحاً متوسطة وبقيمة 670 مليوناً مقارنة مع 593 مليون درهم في 2019 بنمو 13%، كما ارتفعت أقساطها المكتتبة 1% إلى 8.265 مليار درهم مقارنة مع 8.165 مليار درهم في 2019.

تقليدي وتكافلي

وارتفعت أرباح شركات التأمين التقليدي 6% إلى 1.283 مليار درهم مقارنة مع 1.20 مليار درهم في 2019، كما ارتفعت أقساطها المكتتبة 5% إلى 15.82 مليار درهم مقارنة مع 15.13 مليار درهم عن 2019، كما خرج التأمين التكافلي كأكبر الرابحين في ظل «كورونا» بأرباح قياسية وصلت إلى 297 مليون درهم مقارنة مع 119 مليوناً في 2019 بنسبة نمو 150%، بينما تراجعت أقساطها المكتتبة 1% إلى 3 مليارات درهم مقارنة مع 3.04 مليار درهم عن 2019.

حصص سوقية

وتخطت أرباح 4 شركات تأمين حاجز 100 مليون درهم هي: «أورينت»، «أبو ظبي للتأمين»، «عُمان»، «سلامة»، تمثل أرباحهم مجتمعة 61% من إجمالي الأرباح المحققة.

فيما تراوحت أرباح 15 شركة بين 10_100 مليون درهم هي: «الإمارات للتأمين»، «أبوظبي تكافل»، «العين الأهلية»، «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين»، «دبي للتأمين»، «الظفرة»، «البحيرة»، «اللاينس»، «الفجيرة»، «الإسكندنافية»، «الوطنية للتأمينات العامة»، «دار التكافل»، «الوطنية تكافل»، «ميثاق ورأس الخيمة» وتمثل أرباحهما مجتمعة ما نسبته 37% من إجمالي الأرباح المحققة.

وتراوحت أرباح 8 شركات بين 0-10 ملايين درهم هي: «الصقر»، «أمان»، «أورينت يو أن بي تكافل»، «أكسا»، «الشارقة»، «التأمين فيدلتي المتحدة»، «تكافل الإمارات»، وتمثل أرباحهما مجتمعة 3% من إجمالي الأرباح، بينما تكبدت شركتي تأمين خسائر لها في الفترة الماضية هما: «الاتحاد» و«الوثبة».