شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تجيز لغير المواطنين الحصول على رخصة المهن الحرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أجازت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، للمواطنين والمقيمين، وغير المقيمين في دولة الإمارات، طلب الحصول على رخصة المهن الحرة، ل 48 نشاطاً اقتصادياً، ما يتيح لهم ممارسة أنشطة أعمالهم، من مقر الإقامة أو أي مقر آخر يتم التصريح به بحيث تخضع للأحكام العامة للمؤسسة الفردية.

وكانت الدائرة أصدرت أخيراً قراراً بإصدار تراخيص ممارسة أنشطة الأعمال الحرة لمواطني دولة الإمارات فقط، ما أصبح يجيز لغير المواطنين الحق في الحصول على هذا النوع من الترخيص، وفق شروط وأحكام حددتها الدائرة.

وقال راشد البلوشي، وكيل الدائرة، يسهم القرارفي تفعيل دور المواطنين وغير المواطنين، لتنشيط مساهمتهم في قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي، ما يحفز بيئة الأعمال والاستثمار في أبوظبي، وخلق فرص عمل حرة، وفق تخصصات معينة تحقق القيمة المضافة لقطاع الأعمال.

وأوضح أن القرار، ستكون له نتائج إيجابية على قطاع الخدمات في أبوظبي، كون الأنشطة المحددة لهذا الترخيص خدمية، وترتبط بتخصصات فنية محددة تتوافر عند شريحة واسعة من المقيمين في الدولة، وخاصة أصحاب الخبرة والتخصصات المهنية التي يحتاج إليها سوق العمل في أبوظبي.

وأشار إلى أنه يترتب على رخصة ممارسة أنشطة المهن الحرة آثار اقتصادية إيجابية عدّة، منها الاستفادة من الخبرات المختلفة المتاحة التي تكون عاطلة عن العمل أحياناً أو خارج أوقات العمل بالنسبة للخبرات الفنية العاملة، وعدم الاضطرار إلى تعيين الاختصاصات التي يحتاج إلى خدماتها أحياناً، وإمكانية تقديم الخدمة عن بُعد وفي أوقات مختلفة على مدار الساعة، والمساهمة في معالجة مشكلة البطالة، وتحسين دخل شرائح مختلفة من المجتمع.

وأشارت اللائحة إلى أنه في حال كان طالب الترخيص مقيماً في الدولة يعمل لدى جهة حكومية، فيشترط الحصول على موافقة جهة العمل، والاشتراطات العامة. أما في حال إن كان يعمل في القطاع الخاص، بعقد عمل دائم، فتحدد حالتان: الأولى إذا كان نشاط جهة العمل مماثلاً لنشاط الرخصة المراد إصدارها أو متداخلاً، فيتطلب ذلك موافقة صاحب العمل، والاشتراطات العامة. والثانية إذا كان نشاط جهة العمل مختلفاً عن نشاط الرخصة، فهنا لا يتطلب الأمر موافقة صاحب العمل، وينطبق كذلك في حال كان طالب الترخيص يعمل في القطاع الخاص بعقد عمل جزئي.