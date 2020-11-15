شكرا لقرائتكم خبر 450 زيارة تفتيشية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 450 زيارة تفتيشية نفذتها فرق التفتيش في مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خلال الأسبوع الماضي، بالتعاون مع الجهات الشريكة، على معارض السيارات والمجمعات التجارية والعيادات وقطاع الإيواء السياحي، شملت الفنادق والوحدات السكنية المفروشة، إضافة إلى منافذ بيع القهوة والشاي والعسل والسكر والبهارات والمياه والمشروبات والفواكه والخضراوات والتمور، لمتابعة مدى التزام أصحاب الأعمال والمنشآت بقرارات التوطين. وأسفرت الجولات عن تحرير 29 مخالفة وتوجيه 61 إنذارا أغلبها في أنشطة بيع القهوة والشاي والعسل والسكر والبهارات والمياه والمشروبات والفواكه والخضراوات والتمور. وأكد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، أن هذه الحملات مستمرة لرفع مستوى مشاركة المواطنين في سوق العمل، مشددا على أنه ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ جميع القرارات وعدم الإخلال بشروطها. وأكد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، أن هذه الحملات مستمرة لرفع مستوى مشاركة المواطنين في سوق العمل، مشددا على أنه ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ جميع القرارات وعدم الإخلال بشروطها.

كانت هذه تفاصيل خبر 450 زيارة تفتيشية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.