الصحة وسابك تتفقان على تعزيز الابتكار وتوطين الصناعات الطبية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت وزارة الصحة ممثلة بمركز الإبداع وشركة (سابك) ممثلة بوحدة المحتوى المحلي وتطوير الأعمال أمس اتفاقية تعاون لتعزيز الابتكار وتنمية المحتوى المحلي في القطاع الصحي، وذلك بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ونائب رئيس مجلس إدارة سابك الرئيس التنفيذي يوسف البنيان.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم توطين الصناعات الطبية وتشجيع المصنعين المحليين في مجال الرعاية الصحية، والعمل المشترك على تحسين عمليات التصنيع بما يخدم تطوير المنتجات والتطبيقات وإيجاد الحلول والتقنيات العلاجية المبتكرة بالإضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات والاستشارات العلمية والفنية التي تهدف لزيادة وتعزيز المحتوى المحلي، والارتقاء بالخدمات الطبية.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الصحة لمركز سابك للتطبيقات البلاستيكية (سبادك)، وقدم خلالها عرض مرئي عن مركز الإبداع في الوزارة، والتعريف بمنتجات سابك المبتكرة التي تستخدم في المجال الطبي.

وشهدت الزيارة تدشين مبادرة (شكرا) التي تثمن جهود العاملين في القطاع الصحي خلال أزمة كورونا المستجد (كوفيد-19)، من خلال باقة من الهدايا الرمزية ذات الصلة بتعزيز وقايتهم خلال أداء عملهم وفي حياتهم اليومية، وتمثل المبادرة امتدادا للشراكة بين سابك ووزارة الصحة في تقديم برامج لرفع مستوى الوعي الصحي للمجتمع خلال الأزمة، منها (عش بصحة) و(عاذرينكم) و(نعود بحذر) و(حملة الإنفلونزا الموسمية).

ويتولى مركز الإبداع في وزارة الصحة، الذي تأسس في العام 2016، تطوير الأفكار وتسريع تنفيذ المشاريع النوعية وفق منهجية متخصصة تهدف إلى إعادة تصميم الخدمات وإيجاد منتجات ذات فعالية عالية لتحسين الرعاية الصحية. في حين تطبق (سابك) استراتيجية متكاملة في دعم المحتوى المحلي، انطلاقا من قيم الاستثمار في الإنسان وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعد الصحة أحد مساراتها الأربعة الرئيسة في المسؤولية الاجتماعية، بجانب التعليم في مجال العلوم والتقنية، وحماية البيئة، والمياه والزراعة المستدامة. ‏

أهداف الاتفاقية: