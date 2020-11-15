شكرا لقرائتكم خبر اتحاد البورصات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد رئيس اتحاد البورصات العربية محمد فريد، ضرورة التنسيق وتوحيد الجهود بين قيادات القطاعين المالي المصرفي وغير المصرفي لتسريع وتيرة دمج التكنولوجيا المالية لما لها من أهمية ودور متزايد في تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، ومن ثم دفع معدلات الادخار والاستثمار، موضحا أن الاقتصاديات العربية تعاني من ضعف معدلات الادخار اللازم لتمويل الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي قوي وغني بالوظائف لتلبية طموحات الشعوب العربية، مشيرا إلى أن الفجوات التمويلية تضغط على الموازنات.ونوه فريد إلى أن اتحاد البورصات العربية يعمل حاليا على تنسيق الجهود، لبحث كيفية تطوير أنظمة التكنولوجيا المالية المستخدمة في البورصات والشركات المدرجة، وخاصة ما يعرف بـ «e-KYC» اعرف عميلك عن بعد، لتسهيل عملية استثمار أي مواطن عربي في أي ورقة مالية مدرجة بأي بورصة عربية أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد البورصات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.