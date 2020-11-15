شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «آفاق» تقر توزيعات 7% نقداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أقرت «آفاق الإسلامية للتمويل» خلال اجتماع جمعيتها العمومية عبر الاتصال المرئي، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7%، بمقدار (7 فلوس للسهم الواحد)، وبقيمة إجمالية قدرها 19.25 مليون درهم وذلك عن عام 2019.

وفي تعليقه على بيئة الأداء التشغيلي، قال عبد الجليل البلوكي، نائب رئيس مجلس إدارة «آفاق الإسلامية للتمويل»: «بالتزامن مع بداية عقد جديد، وقرب انتهاء عام 2020، فإننا متفائلون بعودة وتيرة النشاط الاقتصادي ونتطلع بحماس كبير إلى ما ينطوي عليه العام الجديد من فرص واعدة للتمويل الإسلامي، وذلك للاستمرار في دعم تقدم وازدهار دولة الإمارات، ولعب دور فاعل في تحقيق الأحلام الطموحة لشعبها الكريم وقيادته الرشيدة».

من جانبه أكد راشد محبوب القبيسي، الرئيس التنفيذي لـ «آفاق الإسلامية للتمويل»، أن زيادة حقوق المساهمين هي ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة، مشيراً إلى أنه وحتى في ظل الصعوبات الاقتصادية التي واجهت الأفراد والشركات هذا العام، فإن «آفاق»، استمرت في طرح حلول ومنتجات التمويل المبتكرة دعماً منها لقطاع التمويل والاقتصاد بشكل عام.

وأضاف: «نحن في أتم الاستعداد لتقديم أفضل حلول التمويل المختلفة وبشروط ميسّـرة خلال الفترة الراهنة والمقبلة مع تأكيد التزامنا بتحسين تجربة خدمة العملاء لجميع المتعاملين».