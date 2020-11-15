شكرا لقرائتكم خبر عن السماح بانتقال البضائع والسلع بين الإمارات وإسرائيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” بدأت المنافذ الجمركية في دولة الإمارات السماح بدخول المنتجات الإسرائيلية أو أية بضائع واردة من دولة إسرائيل، وكذلك تصدير المنتجات الوطنية الإماراتية أو أي بضائع مصدرة من الإمارات إلى المنافذ الإسرائيلية.

وبحسب إعلان صادر عن دائرة «جمارك دبي»؛ بناء على كتاب الهيئة الاتحادية للجمارك فيما يتعلق بانتقال السلع والبضائع بين دولة الإمارات وإسرائيل؛ فقد تم السماح بدخول المنتجات الإسرائيلية عبر المنافذ الجمركية في الإمارات اعتباراً من منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

ويسري مضمون هذا الإعلان على كافة الدوائر والمنافذ الجمركية الجوية والبحرية والبرية، بما في ذلك مكاتب البريد والنقل السريع، وكذلك السماح باستيراد البضائع ذات المنشأ الإسرائيلي إلى الإمارات، والسماح باستيراد البضائع ذات المنشأ الأجنبي من دولة إسرائيل، والسماح بتصدير المنتجات الوطنية الإماراتية لإسرائيل بشكل مباشر أو غير مباشر، كما يسمح بتصدير وإعادة تصدير المنتجات الأجنبية لإسرائيل.

كما سمح الإعلان بالعمل على كافة الأوضاع الجمركية وفقاً لما ورد في قانون الجمارك الموحد ودليل الإجراءات الموحد في الحركة التجارية بين الإمارات وإسرائيل، على أن تتم مراعاة أحكام المنع والقيد وآلية انتقال السلع ذات الطبيعة الخاصة في إطار الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون بالنسبة للبضائع القادمة من إسرائيل ( سواء ذات المنتج الإسرائيلي أو البضائع الأجنبية القادمة من إسرائيل).

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