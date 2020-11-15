شكرا لقرائتكم خبر عن "تهامة" تُعلن تحصيل 96.38 مليون ريال كصافي متحصلات زيادة رأس المال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق القابضة عن تطورات استخدام المتحصلات من إصدار أسهم حقوق الأولوية الذي تم خلال الفترة من 4 أكتوبر الماضي حتى 15 نوفمبر الجاري.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى أن الإجمالي الفعلي للمتحصلات حتى نهاية اليوم الأحد الموافق 15 نوفمبر، مقارنة بلغ 100 مليون ريال سعودي.

وبحسب البيان، بلغ الصافي المتحصل من زيادة رأس المال 96.377 مليون ريال، علماً بأن إجمالي المصاريف المباشرة وغير المباشرة الخاصة بزيادة رأس المال بلغ 3.622 مليون ريال.

وأفادت الشركة، بأنه قد تم استخدام المبلغ المتحصل لعدة أغراض تتضمن توسيع شبكة المواقع الإعلانية عن طريق إضافة 15 لوحة إعلانية جديدة بإستثمار بلغ 1.856 مليون ريال، ضخ استثمار بمبلغ 2 مليون ريال فى شراكات بقطاع الإنتاج، ربط وديعة إستثمارية بمبلغ 20 مليون ريال فى بنك محلى، في حين تم الحصول على تسهيلات إئتمانية بقيمة 20 مليون مليون ريال مقابل رهن الوديعة الإستثمارية.

كذلك تم استخدام مبلغ 251.250 ألف ريال ضمن خطط الشركة لترقية الأنظمة الألية والتطبيقات، إستثمار مبلغ 1.991 مليون ريال كجزء من إستثمار الشركة فى التكاليف الإستثمارية لإفتتاح فروع المطارات، وتم إستخدام مبلغ 1.428 مليون ريال عن عقد توريد 5 لوحات إعلانية رقمية.

وقالت الشركة، إن المبلغ المتبقي من متحصلات زيادة رأس المال بلغ 68.850 مليون ريال، وبذلك تُصبح النسبة المئوية المستخدمة من متحصلات راس المال 31.15%.

وأشارت الشركة إلى تحقيق وفر بقيمة 377.966 ألف ريال في المصاريف المتعلقة بزيادة رأس المال، حيث كانت التكلفة التقديرية للمصاريف الخاصة بزيادة رأس المال مبلغ 4 مليون ريال، ويعود هذا الوفر إلى أن المبالغ الفعلية للمصاريف كانت أقل من التقديرات الأولية.