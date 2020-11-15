شكرا لقرائتكم خبر عن تهامة للإعلان توقع اتفاقية تسهيلات اتمانية بـ 20 مليون ريال مع سامبا المالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق القابضة عن توقيعها إتفاقية تسهيلات إتمانية بقيمة 20 مليون ريال كحد شامل يمكن إستخدامه لعدة حدود فرعية، مع مجموعة سامبا المالية.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إن الهدف من التمويل هيو إعادة هيكلة الإلتزامات المالية على الشركة وتوفير تسهيلات غير نقدية للشركة.

وأشارت الشركة إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل تتضمن رهن وديعة لدي مجموعة سامبا المالية.

ويأتى هذا التوجه من قبل إدارة الشركة لإعادة هيكلة الإلتزامات المالية على الشركة فى إطار إستراتيجية الشركة نحو تحويل جزء من الإلتزامات قصيرة الأجل إلى إلتزامات متوسطة الأجل بما يساهم فى تحسين عمليات التدفقات النقدية بالشركة حيث سيتم إستخدام جزء من التسهيل فى إستبدال التمويل القائم والذي كان يسدد على دفعات ربع سنوية تنتهى فى 15 ديسمبر 2021 إلى تمويل متوسط الأجل لمدة سنتين.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تحولت لتكبد الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 سبتمبر 2020، مُحققة صافي خسارة بلغ 9.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 0.04 مليون ريال في العام الماضي.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى انخفاض مجمل ربح قطاع الإعلان بما يقارب 1.1 مليون ريال حيث تأثرت إيرادات الشركة سلبياً نتيجة استمرار أثر فيروس كورونا المستجد وإلانخفاض الكبير فى حجم الإنفاق الإعلاني بالقطاع.