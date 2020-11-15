شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية صناعة الورق تبحث زيادة رأسمالها في 6 ديسمبر المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت الشركة السعودية لصناعة الورق دعوة الجمعية العامة الغير العادية للانعقاد، يوم الأحد الموافق 6 ديسمبر المُقبل، وذلك لبحث مُقترح زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح حقوق أولوية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن رأس المال سيرتفع من 92 مليون ريال إلى 192 مليون ريال.

وأشارت الشركة إلى أن هدف الشركة من زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، هو شراء مواد خام عبارة عن لب الشجرة لتغذية خطوط الإنتاج في الشركة السعودية لصناعة الورق وإعادة بناء أصول الشركة لتحسين جودة الانتاج وشراء ماكينات لزيادة كمية الانتاج في شركة تحويل الورق وسداد جزء من القروض البنكية المستحقة على الشركة.

وبحسب البيان، في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة الغير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 4.1 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 24.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى انخفاض التكلفة بسبب انخفاض أسعار لب الورق وتخفيض تكاليف الإنتاج الأخرى والتحسين من كفاءة العمليات التشغيلية.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 9.3 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 16.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.