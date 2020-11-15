شكرا لقرائتكم خبر الربيعة: حنكة المملكة ساهمت في حفظ التوازن الاقتصادي وتخطي المعوقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن المملكة أسهمت عبر رئاستها مجموعة العشرين بما تملكه من حنكة سياسية وحضور لافت في دعم الاستقرار العالمي والحفاظ على التوازن الاقتصادي وتخطي عدد من الصعوبات والمعوقات لتحقيق التعايش السلمي بين جميع دول العالم.

ولفت إلى أن استضافة المملكة لهذه القمة فرصة لاطلاع دول العالم كافة على النهضة الحديثة التي تعيشها المملكة وما تحقق من أهداف رؤية 2030، التي تتماشى مع أهداف مجموعة العشرين، ومنها «التنمية المستدامة وتمكين المرأة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الرعاية الصحية.

وقال وزير الصحة إن العالم شهد أخيرا ظروفا استثنائية لم يشهد لها مثيلا وهي جائحة كورونا كوفيد 19، والمملكة بتوجيهات كريمة ومتابعة مستمرة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، بادرت باتخاذ عدد من الإجراءات الاستباقية والقرارات الفاعلة، التي كان لها دور واضح -بفضل الله- في تقليل الآثار المترتبة على الجائحة ، إلى جانب اتخاذ خطوات فعالة ومبكرة في مجال التعاون مع المجتمع الدولي والإقليمي، كما أسهمت المملكة بالدعم المالي لمساندة الجهود الدولية في التصدي لجائحة فيروس كورونا، حيث خصص هذا الدعم لمنظمات وجهات محددة للإسهام في التصدي للجائحة والاستجابة لحالات الطوارئ العالمية وتطوير النظم الصحية والتدريب، ودعم أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة والجوائح، خاصة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل والدول الأكثر احتياجا، ومن هذه المنظمات والجهات، منظمة الصحة العالمية، وتحالف ابتكارات التأهب للأوبئة CEPI، والتحالف العالمي للقاحات والتحصين GAVI، ومؤسسة التشخيص الجديد المبتكر FIND، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وأوضح الربيعة أن القطاع الصحي شهد نهضة متسارعة بفضل الله، ثم بالدعم السخي الذي يحظى به من القيادة الحكيمة، إذ ارتفع مستوى الأداء في المرافق الصحية وتجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث تم بحمد الله تحقيق إنجازات لافتة في مسيرة العمل الصحي بالمملكة، مبينا أن الوزارة نفذت مبادرات مختلفة لرفع العمر المتوقع للمواطنين من خلال تعزيز الصحة وجودة الحياة وتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، كما فعلت مبادراتها ضمن برنامج التحول الوطني، ومنها برنامج أداء الصحة، وتطبيق موعد، وتطبيق صحتي، ومركز صحة 937، ونظام وصفتي وغيرها، التي أسهمت -بحمد الله-، في تحسين الخدمات الصحة وتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق رغباتهم بما يتماشى مع أهداف الصحة في رؤية المملكة 2030.

منجزات الخدمات الصحية ( 2017 ـ 2020 )

90 % زيادة في عدد مراكز خدمات القلب

80 % زيادة في عدد مراكز ووحدات الأورام

86 % زيادة في عدد عمليات قسطرة القلب للكبار و180% للأطفال

انخفاض متوسط انتظار العمليات الجراحية من 72 يوما إلى 22 يوما

انخفاض متوسط انتظار العيادات الخارجية من 59 يوما إلى 7 أيام

انخفاض نسبة إحالة المرضى خارج مناطقهم إلى 50%

ارتفاع عدد تطعيمات الإنفلونزا من مليون إلى (5) ملايين

خدمات الكترونية: