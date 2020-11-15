القصبي: تركز المملكة في استضافة العشرين على خدمة الشعوب ودعم الاقتصاد العالمي وتخفيف تبعات الجائحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أن المملكة قادت عبر مجموعة العشرين عددا من المبادرات التي أسهمت في مواجهة جائحة كورونا والحد من آثارها السلبية، لتسريع عملية التعافي عبر تخصيص دول العشرين أكثر من 21 مليار دولار لدعم النظم الصحية والبحث عن لقاح آمن لكورونا، وتكثيف التعاون المشترك لمواجهة الجائحة كعدو خفي ومميت، بهدف إنعاش الدورة الاقتصادية، والحد من الأضرار التي تواجه المستثمرين والتجار، ومعالجة أوجه الضعف التي اتضحت خلال الجائحة، وتعزيز المتانة على المدى الطويل.

وقال «تركز المملكة في استضافتها لمجموعة العشرين على العمل مع دول المجموعة لخدمة الشعوب ودعم الاقتصاد العالمي لاستعادة النمو والتعافي، والتخفيف من تبعات جائحة كورونا للعودة إلى الحياة الطبيعية».

وأضاف «الهدف العام لرئاسة المملكة هو اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع، عبر تمكين الشعوب من العيش الكريم والعمل والازدهار، وحماية كوكب الأرض، وتسخير الابتكارات لتشكيل آفاق جديدة لمشاركة منافع الابتكار والتقدم التقني».

استشعار المسؤولية

وأوضح أن المملكة بدأت رئاستها لاجتماعات المجموعة منذ ديسمبر الماضي، ومستمرة في ذلك حتى انعقاد قمة القادة في 21 - 22 نوفمبر 2020، ونظرا للظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم جراء تفشي جائحة كورونا استشعرت المملكة مسؤوليتها ودورها القيادي كرئيسة للدورة الحالية، وجاءت القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة المجموعة في مارس الماضي لتنسيق وتوحيد الجهود العالمية لمكافحة الجائحة، والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي.

ضمان استجابة منسقة

وذكر القصبي أن الاجتماعات الاستثنائية الثلاثة لوزراء التجارة والاستثمار بدول المجموعة جاءت كجزء من ضمان تحقيق استجابة منسقة لتأثير جائحة كورونا على التجارة والاستثمار والاقتصاد العالمي، وخلصت إلى تكثيف الجهود لتعزيز انتعاش التجارة والاستثمار الدوليين، وتيسير التجارة والمرونة في سلاسل الإمداد، ودعم إصلاحات تطوير منظمة التجارة العالمية من خلال «مبادرة الرياض» التي حظيت بإجماع وتأييد دول العشرين، إضافة إلى زيادة القدرة التنافسية الدولية للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التنوع الاقتصادي وتحفيز الاستثمار الدولي.

الحد من التعقيدات

وأشار وزير التجارة إلى مواصلة التعاون والتنسيق المشترك لدعم الانتعاش الاقتصادي، مبينا أن جهود الحد من الإجراءات المقيدة للتجارة الدولية عبر تنظيم وتيسير التجارة العالمية حققت نتائج إيجابية، وستقوم دول المجموعة بكل ما يلزم لتقليل الضرر الاقتصادي والاجتماعي للجائحة، واستعادة النمو العالمي، والحفاظ على استقرار السوق، وتعزيز القدرة على مواجهة المتغيرات وفقا للتوجيهات التي صدرت من قادة دول مجموعة العشرين.

تحرك سريع للمواجهة

وأفاد القصبي بأن المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تعد الأكثر تضررا جراء الجائحة، لذلك تطلب الأمر تحركا سريعا لمواجهة التحديات التي تواجهها واتخاذ تدابير عاجلة تعكس الاهتمام بدعمها، كونها تقوم بدور حاسم في الاقتصاد العالمي، وتوظف غالبية الأفراد، وتمثل 95% من الشركات في جميع أنحاء العالم، وهي معرضة أكثر من غيرها للصدمات.

ولفت إلى أن مجموعة العشرين توصلت إلى سياسات إرشادية «غير ملزمة» حول تعزيز تنافسيتها الدولية وتحسين قدرتها على الاتصال والمنافسة والتكيف في مواجهة التقنيات الناشئة والصدمات الخارجية.

الهدف العام لرئاسة المملكة لمجموعة العشرين: