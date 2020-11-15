شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تجيز رخصة Freelance ضمن 48 نشاطاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مكتب أبوظبي الإعلامي إن دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي تجيز للمواطنين والمقيمين وغير المقيمين بدولة الإمارات طلب الحصول على رخصة المهن الحرة (Freelance) لحوالي 48 نشاطاً اقتصادياً مما يتيح لهم ممارسة أنشطة أعمالهم من مقر الإقامة أو أي مقر آخر يتم التصريح به.
وبحسب تغريدة على حسابه في تويتر، قال المكتب الإعلامي إن القرار يسهم في تنشيط قطاع الأعمال وتحفيز بيئة الاستثمار في أبوظبي ويخلق فرص عمل حرة وفق تخصصات فنية تحقق القيمة المضافة لقطاع الأعمال، مع الاستفادة من الخبرات المتاحة وتحسين دخل شرائح مختلفة من المجتمع.
وتتيح الرخصة حصول صاحبها وأسرته على الإقامة في أبوظبي، ولا تتطلب أية مساحات مكتبية.
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