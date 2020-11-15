شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» إلى أسبوع آخر من تجاذبات أسهم «القيمة» و«النمو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

إعداد: هشام مدخنة

يبقى سوق الأسهم عالقاً بين الانتشار السريع للفيروس والوعود بتصنيع لقاح آمن. ومن المرجح أن يقود ذلك الشعور عمليات التداول في الأسبوع المقبل، كما حدث الأسبوع الماضي.

يعوّل المستثمرون على الشركات التي يتوقع لها أداء أفضل عندما يعاد فتح الاقتصاد بالكامل، والتي تعرف بأسهم القيمة مثل «بوينج»، إضافة إلى عمالقة التقنية والأسماء الكبيرة التي نجت من إغلاق الفيروس في الربيع واستفادت من موضة البقاء في المنزل، وهي المعروفة باسم أسهم «النمو».

في الأسبوع الماضي نتج عن هذا التداول أداء مختلط، فارتفع مؤشر «داو جونز» بنسبة 4% بينما انخفض «ناسداك» بنحو 0.5%؛ حيث تخلص المستثمرون من أسهم التكنولوجيا وخدمات الاتصالات. وأنهى «إس أند بي 500» ارتفاعاً بنسبة 2.2% وإغلاق قياسي عند 3585 نقطة، وهو الأول منذ 2 سبتمبر/أيلول الماضي. وطغى تجدد انتشار الفيروس بحلول منتصف الأسبوع الماضي على الأخبار القادمة من شركة «فايزر» يوم الاثنين وبأن لقاحها أثبت فاعليته العالية ويمكن توزيعه على نطاق واسع في العام المقبل.

لا تزال نتائج الانتخابات غير مؤكدة على الرغم من أن السوق قد استجاب بشكل كبير لفكرة أن رئيس ديمقراطي وكونجرس مختلط من المحتمل أن يؤدي إلى طريق مسدود.

ماهي العقبة القادمة؟

قال آرت هوجان، كبير استراتيجي السوق في ناشونال سكيوريتيز: «لقد وضعنا الانتخابات خلفنا إلى حد كبير، العقبة التالية التي يتعين على السوق مواجهتها ستكون مسار الفيروس، وسيكون هذا هو التركيز الرئيسي. مما يعني تقلبات أقل حدة».

وأضاف: «لقد تفوق النمو بالفعل على القيمة على مدار الـ17 عاماً الماضية. وهناك كثير من الجمود. إذا كانت هذه نقطة محورية، فهي نقطة محورية طويلة الأجل».

تثير حدة الفيروس المتصاعدة مخاوف متجددة بشأن الاقتصاد، ومن المرجح أن تضع بعض المدن قيوداً جديدة على الأنشطة لكبح جماح الانتشار. في الولايات المتحدة وحدها، كان هناك 153.400 حالة جديدة يوم الخميس.

إلى جانب مؤشرات الفيروس، سيراقب المستثمرون البيانات الاقتصادية، لاسيما مبيعات التجزئة يوم الثلاثاء ومبيعات المنازل القائمة يوم الخميس. وهناك موجة من المتحدثين الفيدراليين، بما في ذلك نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا يوم الاثنين.

سيُفصح تجار التجزئة عن أرباحهم هذا الأسبوع مع تقارير من «وول مارت» و«هوم ديبوت» يوم الثلاثاء، و«تارجيت» و«إنفيديا» يوم الأربعاء.

اجتمعت أخبار اللقاح القادمة من شركة «فايزر» الأمريكية ونتائج الانتخابات لتقود موجة جديدة من الصعود في وقت مبكر من الأسبوع الماضي. وتوقع بنك «جولدمان ساكس» أن يصل مؤشر «إس أند بي 500» إلى مستوى 4200 نقطة في عام 2021، وقال بنك الاستثمار الأمريكي «جيه بي مورجان» إن المؤشر قد يرتفع إلى 4500.

القيمة مقابل النمو

قال هوجان: «إن «اتجاه أسهم القيمة» كان سائداً بالفعل قبل أخبار فايزر، وهو ما ساعد على إغلاق مؤشر «راسيل 2000» عند مستوى مرتفع جديد لأول مرة يوم الجمعة منذ أغسطس/آب من عام 2018».

وكان أداء الشركات الصغيرة متفوقاً خلال الأشهر الثلاثة الماضية. ومنذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ارتفع مؤشر «راسيل» بنسبة 15.5%، مقارنة بنحو 6.6% لمؤشر «ستاندرد أند بورز 500».

في الأسبوع الماضي، كان مؤشر سوق الأسهم الصغيرة هو الأفضل أداء، بارتفاع 6% يوم الجمعة، مقارنة بـ 2.2% مكاسب في «S&P 500».

وارتفعت أسهم شركات الطاقة بنسبة 16.5%، وشركات الطيران بنسبة 10.5%، وارتفع قطاع «إس أند بي» المالي بنسبة 8.2%، مع صعود البنوك التجارية بنسبة 11.2%.

في الوقت نفسه، تراجعت أسهم تكنولوجيا المعلومات (النمو) بنسبة 0.4% وانخفضت الأسهم الاختيارية للمستهلكين بنسبة 1.1%. وكانت خدمات الاتصالات من بين الشركات الأضعف أداء بارتفاع 0.8% فقط.

قال بول هيكي، الشريك المؤسس لمجموعة بيسبوك إنفستمنت: «أعتقد بأنها مجرد لعبة شد وجذب مستمرة، بناء على ما نراه في عناوين ومعطيات الفيروس وما إلى ذلك. وهذا سيقود المرحلة القادمة بشكل كبير».

وأضاف بول: «عندما تكون هناك عناوين أخبار سيئة، تبدأ في رؤية الأسهم النامية تعمل بشكل جيد. وحين تصبح العناوين جيدة، سترى الأسهم القيمة والكبيرة تؤدي بشكل أفضل».

يتوقع هيكي، استمرار رؤية تطورات اللقاحات من الشركات المصنعة الأخرى. ويرى أن بعض هذه الأسهم التي تحلق عالياً بفضل «كوفيد- 19»، ستتضرر بمجرد ورود العناوين الرئيسية الجيدة.

وقال هيكي، «لقد قمنا بالتخارج من أسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة، لكننا لا نعتقد أنها ستنخفض بالضرورة، إنها دلالة على ضعف الأداء ربما أكثر من كونها تدنياً. نعتقد فقط أن هناك فرصة أفضل في بعض الأجزاء الدورية الأخرى من السوق».



أهم الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري:

الاثنين

نتائج: «فودافون»، و«كاسبر سليب»، و«إيكوم»، و«تايسون فودز»، و«بالو ألتو نيتوركس»، و«بايدو»

8:30 مؤشر إمباير ستيت للتصنيع

14:00 مقابلة نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا

الثلاثاء

نتائج: «وول مارت»، و«هوم ديبوت»، و«كوهلز»، و«أرامارك»

8:30 مؤشر مبيعات التجزئة

8:30 مؤشر أسعار الاستيراد

8:30 تقرير استطلاع قادة الأعمال

9:15 مؤشر الإنتاج الصناعي

الأربعاء

نتائج: «إنفيديا»، و«تارجيت»، و«تي جيه إكس» و«إل براندز» و«كوبا هولدنجز»

8:30 مؤشر المباني الجديدة

10:00 تقرير مسح الخدمات ربع السنوي

الخميس

نتائج: «بي جيز هول سيل»، و«ماسيز» و«نيت إيز»، و«إنتويت»، و«ورك داي»، و«روز ستورز»

8:30 المطالبات الأولية

10:00 تقرير مبيعات المنازل القائمة

الجمعة