شكرا لقرائتكم خبر عن تفاهم بين «محمد بن راشد لتنمية المشاريع» و«هيوليت باكارد إنتربرايز» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

انطلاقاً من التزامها بتنفيذ «برنامج جذب الابتكار» الذي أطلقه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، في فبراير 2020، وقّعت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، مذكرة تفاهم، مع شركة هيوليت باكارد إنتربرايز، بغرض توفير إطار رسمي بين الطرفين للعمل معاً في المحاور المحتملة للتعاون مثل تشجيع الابتكار، وريادة الأعمال المحلية، والتنمية الاقتصادية، والتعاون المجتمعي، وكذلك تبادل المعرفة في تلك المجالات.

جرى توقيع المذكرة في 7 أكتوبر 2020، بحضور عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأحمد الخلافي، المدير العام لشركة هيوليت باكارد انتر برايز – الإمارات العربية المتحدة.

يرسخ «برنامج جذب الابتكار» مكانة إمارة دبي كمركز عالمي للتقنيات والحلول المبتكرة، كما يهدف البرنامج الذي صممته ونفذته مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى استقطاب أكثر من 25 ألف شركة ناشئة ومبتكرة من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب التركيز على الحلول المبتكرة في 6 قطاعات رئيسية بما في ذلك الفضاء، النقل والتنقل، كفاءة الطاقة، الطب والصحة، التعليم وتكنولوجيا المعلومات.

وقال عبد الباسط الجناحي: تأتي مذكرة التفاهم مع شركة «هيوليت باكارد إنتربرايز»، ترجمة لهذه المساعي، إلى جانب دورها في تعزيز أهداف برنامج جذب الابتكار، الذي يربط الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية بنظام عالمي قادر على مواجهة التحديات المتمثلة في إنشاء وتطوير سوق جديد، إلى جانب كونه طريقاً ذا اتجاهين، حيث إنه يعمل في المقام الأول على تمهيد الطريق أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لتكون عالمية الطابع، إلى جانب توجيه معظم المبتكرين البارزين من جميع أنحاء العالم إلى أسواق جديدة عبر دبي.

من جانبه قال أحمد الخلافي: يعد ديجيتال لايف كراج هو الأول من نوعه عالمياً لشركة هيوليت باكارد إنتربرايز، وسنحرص على أن يكون له إسهامه الواضح في تسريع وتيرة النمو في المنطقة والعالم عبر تقديم حلول رقمية مخصصة كل حسب احتياجاته ونطاقات عمله.

وستلتزم شركة هيوليت باكارد إنتربرايز بموجب الاتفاقية بتوفير مساحة ووقت في ديجتال لايف كراج للشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة من أجل السماح لها باختبار أو تطوير نماذج أو حلول معينة مطلوبة من قبل المتعاملين وإدارة الفعاليات لإظهار الحلول الرئيسية، وأيضاً توفير رابط لعدد من الشركات الناشئة العالمية الأخرى، ذات الصلة بطموحات الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، وستستفيد أيضاً من شبكتها لمشاركة الروابط مع الجامعات ومراكز البحوث في جميع أنحاء العالم.