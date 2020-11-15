شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للإحصاء»: انخفاض مؤشر أسعار المستهلك 0.27% خلال أكتوبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
جاء في التقرير الصادر من مركز دبي للإحصاء أن المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك انخفض بنسبة 3.41% في شهر أكتوبر 2020 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، حيث انخفضت أسعار كل من:
- السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.96% والتي خفضت المؤشر بمقدار 2.86 نقطة
- النقل بنسبة 6.29% والتي خفضت المؤشر بمقدار 0.68 نقطة
- الترفيه والثقافة بنسبة 12.22% والتي خفضت المؤشر بمقدار 0.25 نقطة
- الملابس وملبوسات القدم بنسبة 2.25% والتي خفضت المؤشر بمقدار 0.05 نقطة
- السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.26% والتي خفضت المؤشر بمقدار 0.02 نقطة.
في حين ارتفعت أسعار كل من:
- الطعام والمشروبات بنسبة 1.90% والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.25 نقطة
- التبغ بنسبة 15.02% والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.09 نقطة
- التعليم بنسبة 0.55% والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.05 نقطة
- المطاعم والفنادق بنسبة 0.72% والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.03 نقطة
- الاتصالات بنسبة 0.31% والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.02 نقطة
- الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.34% والتي دفعت المؤشر 0.01 نقطة
- الصحة بنسبة 0.09%.
المؤشر الشهري
وانخفض المؤشر الشهري العام لأسعار المستهلك في شهر أكتوبر 2020 مقارنة بشهر سبتمبر 2020 بنسبة 0.27%، نتيجة انخفاض أسعار كل من:
- السكن، المياه، الكهرباء، الغاز والوقود بنسبة 1.28% وخفضت المؤشر بمقدار 0.51 نقطة
- قسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.60% والتي خفضت المؤشر بمقدار 0.08 نقطة
- قسم الترفيه والثقافة بنسبة 1.03% وخفضت المؤشر بمقدار 0.02 نقطة
- قسم التبغ بنسبة 0.01%.
في حين ارتفعت أسعار كل من:
- السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.88% والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.12 نقطة
- قسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 5.03% والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.10 نقطة
- قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.98% والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.05 نقطة
- قسم النقل بنسبة 0.46% والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.05 نقطة
- قسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.59% والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.02 نقطة
- قسم الاتصالات بنسبة 0.26% والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.01 نقطة
- قسم الصحة بنسبة 0.02%
- استقرت أسعار التعليم عند مستوياتها السابقة خلال فترة المقارنة.
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