شكرا لقرائتكم خبر عن «فيتش» تمنح "ائتمان الصادرات" تصنيف «AA-» مع نظرة مستقرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أشاد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بجهود الشركة وإنجازها المتمثل في حصولها على تصنيف للقوة المالية للتأمين والقدرة الائتمانية بدرجة AA- (قوي جداً)، مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، للسنة الثانية على التوالي.

ووفقًا لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، يبلغ إجمالي رأس المال المدفوع في الاتحاد لائتمان الصادرات 250 مليون درهم، مع التزام إضافي بقيمة 750 مليون درهم من قبل المساهمين في الشركة. كما أشارت فيتش إلى أن استثمارات الشركة تعدّ «عالية السيولة» و«مخصصة بشكل حصيف»، حيث تم تخصيص أصولها المستثمرة في ودائع ثابتة لخمسة بنوك مختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي سندات مصنفة في فئة «AA» و«AAA».

وقال الزيودي، إن هذا التصنيف يؤكد التزام شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بدعم نمو الشركات الإماراتية، وتعزيز تنافسيتها على الصعيد العالمي، من خلال حمايتها ومنحها الثقة عند العمل في الأسواق الدولية، وبالتالي المساهمة في تسريع التنويع الاقتصادي غير النفطي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد حصلت الاتحاد لائتمان الصادرات على هذا التصنيف نظراً للدور المهم الذي تلعبه في تعزيز صادرات الإمارات غير النفطية وتجارتها واستثماراتها، وتطوير القطاعات الاستراتيجية بما يتماشى مع الأجندة الاقتصادية لرؤية الإمارات 2021. كما تعتقد فيتش أن ملكية الاتحاد لائتمان الصادرات من قبل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب احتمالية الحصول على دعم إضافي إذا لزم الأمر، تشكلان دعماً للتصنيفات.

وعلى الرغم من أن الاتحاد لائتمان الصادرات في عامها الثالث فقط من تأسيسها، فإنها نجحت في المساهمة بشكل كبير في معدلات التوظيف وفي دعم الاقتصاد الإماراتي. وقد قدمت الشركة أكثر من 1,700 ضمان ائتماني متجدد، أي ما يعادل تأمين لـ4 مليارات درهم صادرات غير نفطية إلى أكثر من 70 دولة في الشهور العشرة الأولى من عام 2020، مساهمةً بذلك في تسريع التنويع الاقتصادي غير النفطي بالدولة.

من جانبه، قال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: بالنيابة عن فريق عمل شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، أود أن أعبر عن خالص شكري وامتناني للقيادة الرشيدة بدولة الإمارات ولأعضاء مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات على دعمهم اللامحدود، والذي ساهم بشكل كبير في حصولنا على هذا التصنيف. ونحن سعيدون بكوننا شريكاً للمصدرين والمستثمرين في مسيرتهم نحو النمو، والوصول إلى الأسواق الدولية، وفي تعزيز سيولتهم النقدية، وتسهيل حصولهم على التمويل.