شكرا لقرائتكم خبر عن دبي لصناعات الطيران تستهدف 450 طائرة في 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” تخطط دبي لصناعات الطيران، لتوسيع محفظتها إلى 450 طائرة العام المقبل، بالرغم من أثر جائحة فيروس كورونا على أرباح الشركة.

وقال الرئيس التنفيذي فيروز تارابور في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرج: إذا قمنا بعملنا بشكل صحيح في عام 2021، فإن 450 طائرة هو الحد الأدنى لحجم الأسطول الذي تستهدفه شركة دبي لصناعات الطيران.

تمتلك الشركة حالياً 381 طائرة، وقد التزمت بالفعل بإضافة 31 طائرة بقيمة بلغت 1.1 مليار دولار.

وأضاف تارابور، يمكن للمؤجر الاستفادة من أسواق الديون إذا كانت الظروف مواتية، وأن السيولة لدى الشركة «قوية للغاية» ويمكنها تمويل التوسع القادم.

وحول شراء الحصة المتبقية في «جارامكو»، الشركة الأردنية لصيانة الطائرات، قال تارابور «هي شركة الطيران الوطنية، وأعتقد أن ذلك سيعتمد حقاً على حصة شريكنا البالغة 20%».

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