شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم ترتفع بدعم «الإمارات دبي الوطني» و«الدار» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

حققت الأسهم المحلية مكاسب متفاوتة، الأحد، في أول جلسة بعد انقضاء نتائج الشركات للربع الثالث، والتي جاء بعضها أفضل من المتوقع على الرغم من تأثير «كوفيد-19» على الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وقادت البنوك وبعض أسهم العقار ارتفاعات الأسواق؛ حيث صعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية أكثر من 1% مخترقاً المستوى الجديد عند 4900 نقطة في الثلث الأول من الجلسة، قبل أن ينهي التداولات على ارتفاع 0.33% عند 4.871 نقطة.

وبدوره، ارتفع سوق دبي المالي 0.27% إلى 2269 نقطة، بدعم من «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني» وكذلك من السهم الدفاعي «العربية للطيران».

وجرت عمليات جني أرباح سريعة على بعض الأسهم كـ«سلامة للتأمين» بتراجعه 4.95% إلى 0.786 درهم، ولاسيما أن السهم ارتفع في جلسة الخميس الماضي 9.97% مستفيداً من الأرباح الجيدة للشركة.

وجاء الصعود أيضاً بدعم من استمرار مشتريات الأجانب (غير العرب) والتي بلغت في جلسة يوم الأحد 38.78 مليون درهم موزعة بواقع 20 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي، و18.69 مليون درهم محصلة شراء في دبي.

وسجلت الأسهم سيولة إجمالية بلغت 443.6 مليون درهم منها 328.6 مليون درهم في أبوظبي و115 مليون درهم في دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 228.7 مليون سهم، توزعت بواقع 111.3 مليون سهم في أبوظبي، و117.4 مليون سهم في دبي.

وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة فيما تراجعت أسعار أسهم 26 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 4410 صفقات.

سوق دبي إلى 2269.13 نقطة

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.27% إلى مستوى 2269.13 نقطة مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والنقل فقط.

وصعد قطاع البنوك 0.65% بعد ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 1.49% فيما استقر «دبي الإسلامي» من دون تغيير.

وارتفع قطاع النقل 0.76% نتيجة ارتفاع «العربية للطيران» 1.75% و«الخليج للملاحة» 2.53% مع استقرار «أرامكس».

وعلى العكس، تراجع قطاع العقار بنسبة طفيفة بلغت 0.1% بعد تراجع «داماك» 1.8% و«ديار» 1.1% و«إعمار مولز» 0.59% في مقابل ارتفاع «إعمار العقارية» 0.35% و«الاتحاد العقارية» 1.95% مع استقرار «إعمار للتطوير».

كما تراجع قطاع الاستثمار 0.2% مع تراجع «دبي للاستثمار» 0.85% على الرغم من ارتفاع «سوق دبي المالي» 1.08% و«شعاع كابيتال» 2.71%.

سوق أبوظبي عند 4871.84 نقطة

من جانبه، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.33% إلى 4871.84 نقطة مستفيداً من ارتفاع أسهم البنوك والعقار والتأمين والصناعة والسلع والخدمات.

وصعد قطاع البنوك 0.37% مع صعود «أبوظبي الأول» 0.48% و«أبوظبي الإسلامي» 0.22% مع استقرار «أبوظبي التجاري» من دون تغيير.

وارتفع قطاع العقار 1.2% نتيجة ارتفاع «الدار» 1.12% و«رأس الخيمة العقارية» 2.72%. يأتي ذلك بينما استقر قطاع الاتصالات مع استقرار سهم «اتصالات».

وفي المقابل انخفض قطاع الاستثمار 0.54% مع انخفاض «الواحة كابيتال» 4.55% و«إشراق» 1.55%، على الرغم من ارتفاع «العالمية القابضة» هامشياً 0.05%.

وهبط قطاع الطاقة 0.34% مع هبوط «طاقة» 4.73% مقابل ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 1.78% و«دانة غاز» 0.3%.

السيولة عند «إعمار العقارية» و«سلامة» و«العالمية»

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي، بقيمة 25.85 مليون درهم مغلقاً عند 2.87 درهم، تلاه «سلامة للتأمين» بسيولة بلغت 17.24 مليون درهم ليغلق عند 0.786 درهم، ثم «دبي الإسلامي» الذي استقطب تداولات قدرها 13.2 مليون درهم وأقفل عند 4.24 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تزعم التداولات «العالمية القابضة» بقيمة 62.4 مليون درهم مغلقاً عند 40 درهماً، تلاه «الدار» مستقطباً تداولات قدرها 62 مليون درهم، وأقفل عند 2.71 درهم، ثم «أبوظبي الأول» بسيولة بقيمة 60 مليون درهم وأغلق عند 12.46 درهم.

وسجل «المدينة للتمويل» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 14.85% مغلقاً عند 0.201 درهم، فيما سجل «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» التراجع الأكثر بنسبة 5% إلى مستوى 4.56 درهم.

وكان أكبر الرابحين في سوق أبوظبي «أبوظبي الوطنية للتأمين» بنسبة 12.75% إلى 4.6 درهم، بينما كان أكبر المتراجعين «أكسا الهلال الأخضر للتأمين» بنسبة 5% مغلقاً عند 0.665 درهم.

المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 20.7 مليون درهم محصلة شراء، منها 20 مليون درهم محصلة شراء الأجانب و680 ألف درهم فقط محصلة شراء العرب.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 20.7 مليون درهم محصلة بيع، منها 5.7 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و14.99 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 19.3 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 620 ألف درهم محصلة شراء الخليجيين و18.69 مليون درهم محصلة شراء الأجانب.

وعلى العكس، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 19.3 مليون درهم محصلة بيع، منها 370 ألف درهم محصلة بيع العرب و18.94 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.



43.26 مليون درهم صافي ضخ المحافظ

بدورها اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 43.26 مليون درهم محصلة شراء، منها 12 مليون درهم محصلة شراء في دبي و31.13 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 43.26 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 12.1 مليون درهم محصلة بيع في دبي و31.13 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.