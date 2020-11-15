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شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج الأعمال (1): بالبنوك السعودية القروض غير العاملة والمخصصات يرتفعان ونسب التغطية والأرباح ينخفضان والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم البنكان اللذان يعتزمان الاندماج يغردان خارج السرب للربع الثاني على التوالي وينضم لهما بنك البلاد
إعداد: محمد أبو الغيط
تقرير خاص - أخبار اليوم: أعلنت البنوك السعودية عن نتائج أعمالها بالربع الثالث والتسعة أشهر الأولى 2020، والتي أظهرت تناغماً بين كل من صافي الأرباح ونسبة تغطية القروض غير العاملة من جهة، حيث تراجعا، وحجم القروض غير العاملة والمخصصات من جهة أخرى، حيث ارتفعا.
الودائع تقترب من 2 تريليون ريال
القروض غير العاملة ترتفع
الموجودات 2.68 تريليون ريال
وعلى مستوى الموجودات والاستثمارات فقد حققت كل البنوك نمواً فيهما وبلا استثناء، وبنسبة نمو تقارب الـ 14% في البندين، ووصلت الموجودات إلى 2.68 تريليون ريال، بينما وصلت الاستثمارات إلى 597 مليار ريال.
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