شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج الأعمال (1): بالبنوك السعودية القروض غير العاملة والمخصصات يرتفعان ونسب التغطية والأرباح ينخفضان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم البنكان اللذان يعتزمان الاندماج يغردان خارج السرب للربع الثاني على التوالي وينضم لهما بنك البلاد

إعداد: محمد أبو الغيط

تقرير خاص - أخبار اليوم: أعلنت البنوك السعودية عن نتائج أعمالها بالربع الثالث والتسعة أشهر الأولى 2020، والتي أظهرت تناغماً بين كل من صافي الأرباح ونسبة تغطية القروض غير العاملة من جهة، حيث تراجعا، وحجم القروض غير العاملة والمخصصات من جهة أخرى، حيث ارتفعا.

وفي الوقت ذاته أظهرت تلك النتائج تحقيق كل من البنك الأهلي التجاري، والمجموعة المالية سامبا نمواً في أرباحهما، اللذان يسعيان للاندماج، ليغردان بذلك خارج السرب وللربع الثاني على التوالي، حيث كان الوحيدين اللذين حقق نموا في أرباحهما بالربع الثاني 2020، وإن انضم إليهما في الربع الثالث بنك البلاد، بينما أظهرت بقية البنوك نسباً باللون الأحمر سواء على مستوى الربع الثالث أو التسعة أشهر 2020.

الودائع تقترب من 2 تريليون ريال

أما بالنسبة للقروض والودائع، فعلى الرغم من ارتفاعهما واقتراب الودائع من 2 تريليون ريال (1.9 تريليون ريال)، إلا أن هناك أربعة بنوك تراجعت فيهم الوادئع، وهم (ساب والفرنسي والجزيرة والاستثمار)، وبالرغم من هذا فإن نسبة القروض إلى الوادئع سجلت ارتفاعاً في جميع البنوك باستثناء العربي الوطني الذي تراجعت النسبة فيه.

القروض غير العاملة ترتفع

ارتفعت القروض والسلف غير العاملة في البنوك كلها وبلا استثناء، وتضاعفت في بعضها مثل (الرياض والعربي الوطني)، حيث ارتفع في كل منهما بأكثر من 100%، وقابل ذلك ارتفاع منطقي في المخصصات باستثناء الراجحي والفرنسي حيث تراجعت فيهما حجم المخصصات.

وعلى الجانب الآخر انخفضت نسبة تغطية المخصصات إلى القروض غير العاملة في الجميع باستثناء البنوك التي حققت نمواً في أرباحها (الأهلي، سامبا، والبلاد).

الموجودات 2.68 تريليون ريال

وعلى مستوى الموجودات والاستثمارات فقد حققت كل البنوك نمواً فيهما وبلا استثناء، وبنسبة نمو تقارب الـ 14% في البندين، ووصلت الموجودات إلى 2.68 تريليون ريال، بينما وصلت الاستثمارات إلى 597 مليار ريال.

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