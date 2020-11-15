شكرا لقرائتكم خبر عن الخضري تُنهي عرض المسودة النهائية لخطة إعادة الهيكلة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، عن تقديم عرض المسودة النهائية لخطة إعادة هيكلة الشركة، مساء يوم الخميس 12 نوفمبر الجاري، عبر وسائل التقنية الحديثة.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الأحد، إن العرض تضمن عدة نقاط، شملت: التحديات وأسباب الخسائر، وخطة إعادة التنظيم المالي للشركة والجدول الزمني، والخطة المقترحة للتحول واستراتيجية الشركة.

وأفادت الشركة، بأن العرض اشتمل على الخطة الاستراتيجية التشغيلية للشركة، علماً بأن عرض المسودة قد تم بحضور بعض مساهمي الشركة، وممثل المستشار القانوني وممثل المستشار المالي.

وأشارت الشركة إلى أن الهدف من هذا الاجتماع هو إيضاح الوضع الحالي للشركة وعرض خطتها لإعادة التنظيم المالي وتطوراته والتأكيد على أهمية دور المساهمين في هذه العملية.

يُذكر أن الشركة لم تتمكن من نشر النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020، في الوقت المحدد، نتيجة عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية لعدة فترات سابقة.