شكرا لقرائتكم خبر عن تغطية اكتتاب المرحلة الأولى من زيادة رأس مال أنعام القابضة بنسبة 89.1% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مجموعة أنعام الدولية القابضة عن نتائج تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة وتفاصيل عملية بيع الأسهم التي لم يكتتب فيها.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إنه قد تم الاكتتاب بعدد 8.019 مليون سهم من الأسهم الجديدة المطروحة من إجمالي عدد 9 مليون سهم.

وبحسب البيان، بلغت قيمة الأسهم المكتتب فيها 80.193 مليون ريال سعودي، بنسبة تغطية من مجمل الأسهم بلغت 89.10%.

ومن المُقرر أن يتم طرح الأسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي، على أن تقوم تلك المؤسسات بتقديم عروض شراء للأسهم المتبقية، وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية للمؤسسات الاستثمارية بإعطاء الأولوية للعرض الأعلى سعراً ثم الأقل فالأقل (بشرط ألا يقل عن سعر الطرح).

هذا وسيتم تخصيص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم نفس العرض. وفي حال وجود أسهم غير مشتراه من قبل المؤسسات الاستثمارية فسيتم تخصيص هذه الأسهم لمتعهد التغطية الذي سيقوم بشرائها بسعر الطرح.

وأفاد البيان، بأن الطرح المُتبقي سيبدأ يوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر الجاري، على أن ينتهي في 18 نوفمبر الجاري.

ويُذكر أن عمومية الشركة أقرتن خلال أكتوبر الماضي، زيادة رأس مال الشركة بقيمة 90 مليون ريال عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية، ليرتفع من 15 مليون ريال إلى 105 مليون ريال، بنسبة زيادة تبلغ 600%.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 1.14 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 2.78 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تراجع الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى انخفاض المصروفات العمومية والادارية بنسبة 10% و انخفاض مصروفات البيع والتوزيع بنسبة 58%.