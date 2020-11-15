شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 15 حتى 19 نوفمبر الجاري، اجتماع الجمعيات العمومية لكل من شركة سابتكو، الدريس، أميانتيت، سدافكو، بالإضافة إلى صرف أرباح شركة سليمان الحبيب، صندوق دراية ريت، جرير، ساسكو، اس تي سي، فضلاً عن أحقية أرباح مجموعة فتيحي، بن داود.

ويبدأ صندوق دراية ريت، اليوم الأحد، توزيع أرباح نقدية بقيمة 21.930 مليون ريال على مالكي وحدات الصندوق عن فترة الاستحقاق للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020، بواقع 0.204 ريال لكل وحدة، وبنسبة 2.04% إلى السعر الأولى للوحدة.

وتبدأ مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، اليوم الأحد، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثالث من العام المالي 2020، بقيمة 210 مليون ريال، بواقع 0.6 ريال للسهم، وبنسبة 6% من القيمة الإسمية للسهم.

وتنظر الجمعية العمومية لشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو"، اليوم الأحد، في نتائج المفاوضات بين الشركة واللجنة المشكلة لمعالجة وضع الأصول الخاصة بالشركة وتفويض رئيس المجلس بتوقيع تلك الاتفاقية.

وتصوت الجمعية العمومية لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات، يوم الإثنين، على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 22 ديسمبر 2020، ولمدة 3 سنوات وتنتهي في 21 ديسمبر 2023.

ويحين، يوم الثلاثاء المُقبل، موعد استحقاق توزيع أرباح نقدية بقيمة 11 مليون ريال على مُساهمي مجموعة فتيحي القابضة، عن فترة الاستحقاق عن النصف الأول من العام 2020، بواقع 20 هللة لكل سهم، وبنسبة 2% من قيمة السهم الإسمية.

ويبدأ الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو"، يوم الأربعاء المُقبل، توزيع أرباح نقدية عن التسعة أشهر الأولى من العام 2020، بقيمة 24 مليون ريال، بواقع 40 هللة للسهم، وبما نسبته 4% من القيمة الإسمية للسهم.

وتصوت الجمعية العمومية للشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"، يوم الأربعاء المُقبل، على شراء الشركة لأسهمها بما لا يتجاوز 8.46% من رأس المال- بما قيمته 2.749 مليون سهم من أسهم الشركة- بغرض استخدامها كأسهم خزينة خلال فترة أقصاها 12 شهراً من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية القادمة.

وتبدأ شركة الاتصالات السعودية "اس تي سي"، يوم الأربعاء المُقبل، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثالث من العام المالي 2020، بقيمة 2 مليار ريال، بواقع ريال للسهم، وبنسبة توزيع بلغت 10% من قيمة السهم الاسمية.

وتبدأ شركة جرير للتسويق، يوم الأربعاء المُقبل، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثالث من العام المالي 2020، بقيمة 252 مليون ريال، بحصة تبلغ 2.1 ريال للسهم، وبنسبة 21% إلى القيمة الاسمية للسهم.

ويحين، يوم الخميس المُقبل، موعد استحقاق توزيع أرباح نقدية بقيمة 228.6 مليون ريال على مُساهمي بن داود القابضة، عن عن الربعين الثاني والثالث 2020، بواقع 2 ريال لكل سهم، وبنسبة 20% من قيمة السهم الاسمية.