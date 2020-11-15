شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع: مديري صناديق استثمار بالشرق الأوسط يعتزمون تقليض استثماراتهم بالبورصة الكويتية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أفاد استطلاع أجرته وكالة "رويترز" بأن مديري الصناديق في الشرق الأوسط يعتزمون تقليص الاستثمارات بالبورصة الكويتية في الربع الحالي، بفعل مخاوف تتعلق بالاقتصاد والتقييم.

وإعلان توجه بعض صناديق الاستثمار إلى التخارج من السوق المحلي يعرّض سوق الأوراق المالية لضغوط كبيرة، قد تساعد في سحب مؤشراته نحو التراجع، بحسب صحيفة الجريدة.

ويأتي ذلك وسط عوامل رئيسية أخرى أثرت على الأداء، تتمثل في نتائج بعض الشركات السلبية للربع الثالث من العام الحالي، وما يصدر عن بعضها من بيانات أن بعض الأسهم وصلت أسعارها الى مستويات باتت متشبعة.

والمعطيات الأساسية المتمثلة في عدم معالجة الاختلالات الاقتصادية والاعتماد بشكل أساسي على مصدر أحادي للدخل وهو النفط، وعدم الإعلان عن خطط تحفيزية جديدة، تدعم توجه حركة هذه الصناديق، في الوقت الذي تشير إلى احتمالية سير المؤشر في مسارات هابطة، الأمر الذي سيكون له انعكاس على هوامش الربحية لدى أسعار بعض الأسهم والمؤشرات العامة للسوق.

وعقدت عدة اجتماعات نهاية الأسبوع الماضي مع إدارات الاستثمارات بشأن بحث تأثير توجه مديري الصناديق في الشرق الأوسط بتخفيض استثمارتهم في الكويت حسب التقرير الصادر، وأفرزت عملية البحث والتدقيق والتواصل مع بعض هذه الصناديق أن هذه الصناديق في الأساس معروف عنها المضاربة وغير مرتبطة بالصناديق التي تتبع مؤشر الترقية، وقد دخلت السوق منذ فترة للاستفادة من الفروق السعرية والفرص التي تفرز على ضوء عملية الانضمام الى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة.

ومن المستغرب أن أتي ذلك في الوقت الذي تتأهب بورصة الكويت للأوراق المالية لاستقبال سيولة جديدة على ضوء الترقية المرتقبة على مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة في 30 الجاري، للحصول على استحقاقات جديدة على مستوى السيولة ومعدلات التداول.

يشار إلى أن مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال "إم إس سي آي" أصدرت منذ أيام تحديثاً جديداً لقائمة الأسهم التي ستشملها ترقية بورصة الكويت إلى مصافّ الأسواق الناشئة خلال الشهر الجاري.

وضمت القائمة 7 أسهم كويتية شملت كلاً من بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي "بيتك"، وشركة الاتصالات المتنقلة "زين"، إضافة إلى بنك بوبيان، وشركة أجيليتي، وبنك الخليج، وشركة المباني.

وكانت هيئة أسواق المال وشركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة وبقية أطراف السوق استأنفت اختبارات تكميلية نهاية شهر يوليو الماضي، لاستيفاء متطلب جديد من مؤسسة مورغان ستانلي (MSCI)، تمهيداً لترقية بورصة الكويت ضمن الأسواق الناشئة.

يذكر أن بورصة الكويت استوفت قبيل تأجيل ترقيتها من منتصف العام الجاري إلى نوفمبر المقبل تعديل هياكل الحسابات المجمعة عبر توسيع نطاقها لتشمل المستثمرين الأجانب، والسماح بعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب.