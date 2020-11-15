شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق التنمية الزراعية السعودي يبدأ تنفيذ برنامج تمويل استيراد المنتجات والاستثمار الخارجي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أبلغ صندوق التنمية الزراعية مجلس الغرف السعودية ببدء برنامج تمويل استيراد المنتجات الزراعية، وبرنامج الاستثمار الخارجي في المشاريع الزراعية بالدول المستهدفة.

ويصل قيمة الدعم إلى280 مليون ريال للمشروع وبمساهمة من الصندوق بحد أقصى 60% من تكلفة المشروع لنحو 8 منتجات زراعية (الأعلاف والبرسيم، الأرز، السكر، الذرة، فول الصويا، زيت الطعام، الحطب، اللحوم الحمراء)، بحسب صحيفة اليوم.

وسيتم تمويل مشاريع الإنتاج الزراعي القائمة والجديدة بقروض تصل مدتها إلى 10 سنوات بحد أقصى مع فترة سماح تصل إلى عامين.

ويتعين على صاحب المشروع تصدير ما لا يقل عن 50% من المحصول الناتج إلى المملكة، مع رفع التقارير الدورية إلى صندوق التنمية الزراعية حول المشروع ووضعه المالي.

كان وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس صندوق التنمية الزراعية، "عبد الرحمن الفضلي" قد أعلن في منتصف أبريل الماضي، تخصيص مبلغ ملياري ريال، بالتنسيق مع صندوق التنمية الوطني، لمبادرة جديدة لصندوق التنمية الزراعية لتمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي.