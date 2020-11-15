"الأهلي المتحد" يحقق 23.1 مليون دينار أرباحا صافية في 9 أشهر

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن البنك الأهلي المتحد تحقيق 1ر23 مليون دينار كويتي (نحو 2ر76 مليون دولار أمريكي) أرباحا صافية في الاشهر التسعة الاولى من 2020 بانخفاض نسبته 9ر48 في المئة عن الفترة المماثلة من عام 2019.

وقال البنك في بيان صحفي اليوم الأحد انه مستمر فى التوسع في أنشطة التمويل وتقديم الدعم الكامل لقطاعات الأعمال وللعملاء المتضررين مع تطبيق معدلات الخصم المنخفضة المعدلة التي جاءت ضمن حزمة من الحوافز الحكومية لدعم الأعمال لتصب في مصلحة العملاء وتساعد في تجاوز الأزمة.

وأضاف أن إجمالي الموجودات نما في نهاية الربع الثالث الى نحو 1ر4 مليار دينار (نحو 5ر13 مليار دولار) مرتفعا بنسبة 6ر4 في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي كما نمت محفظة التمويل لتصل الى 1ر3 مليار دينار (نحو 2ر10 مليار دولار) بارتفاع نسبته 8ر5 في المئة.

وأشار الى أن ودائع العملاء ارتفعت في الربع الثالث من 2020 لتصل إلى 7ر2 مليار دينار (نحو 9ر8 مليار دولار) بنسبة زيادة بلغت 3ر5 في المئة عن نفس الفترة من 2019.

وبين أنه انضم لمبادرة البنوك الكويتية لتأجيل الأقساط المستحقة على العملاء لمدة ستة أشهر دون احتساب أي أرباح أو عمولات إضافية مع استقطاع التأثير المالي والذي بلغ 5ر11 مليون دينار (نحو 9ر37 مليون دولار) من حقوق المساهمين.

وذكر أنه على الرغم من تزايد حالة التفاؤل مع عودة الحياة والأنشطة الإقتصادية إلى طبيعتها تدريجيا الا ان البنك قام بقيد مخصصات احترازية بهدف الحفاظ على مستويات جيدة لجودة أصول البنك وتشكيل مصدات قوية لزيادة القدرة على مواجهة أي تداعيات مستقبلية قد تنجم جائحة (كوفيد 19).