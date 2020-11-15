بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 83.9 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على انخفاض مؤشر السوق العام 9ر83 نقطة ليبلغ مستوى 35ر5430 نقطة بنسبة هبوط بلغت 52ر1 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 7ر188 مليون سهم تمت عبر 9268 صفقة نقدية بقيمة 8ر41 مليون دينار (نحو 3ر146 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 6ر27 نقطة ليبلغ مستوى 36ر4317 نقطة بنسبة هبوط بلغت 64ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر109 مليون سهم تمت عبر 3388 صفقة نقدية 3ر5 بقيمة مليون دينار (نحو 55ر18 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 3ر111 نقطة ليبلغ مستوى 21ر5992 نقطة بنسبة هبوط بلغت 82ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر79 مليون سهم تمت عبر 5880 صفقة بقيمة 4ر36 مليون دينار (نحو 4ر127 مليون دولار).

وانخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 09ر34 نقطة ليبلغ مستوى 79ر4405 نقطة بنسبة هبوط بلغت 77ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر93 مليون سهم تمت عبر 2569 صفقة نقدية بقيمة 7ر4 مليون دينار (نحو 4ر16 مليون دولار).

وكانت شركات (الأنظمة) و(المنار) و(بيان) و(المدينة) الأكثر ارتفاعا أما شركات (المدينة) و(أهلي متحد) و(وطني) و(بيتك) فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات (المصالح ع) و(رماية) و(منازل) و(كويتية) الأكثر انخفاضا.