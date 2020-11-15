"علي بابا" الصينية تحقق ما يزيد عن 56 مليار دولار من مبيعات "يوم العزاب"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قالت مجموعة (علي بابا) الصينية اليوم الاربعاء ان مبيعاتها عبر منصاتها ومواقعها للتجارة الالكترونية خلال مهرجان التسوق خلال (يوم العزاب) حققت 3ر372 مليار يوان (حوالي 29ر56 مليار دولار).

ونقلت وكالة ابناء الصين الجديدة (شينخوا) عن المجموعة القول في بيان ان تلك المبيعات تحققت خلال الفترة من 1 من نوفمبر الجاري حتى الساعة 30ر12 ظهرا بالتوقيت المحلي من يوم 11 نوفمبر الجاري.

وأوضحت انها أطلقت عبر منصتها (تي مول) مهرجان التسوق ل(يوم العزاب) للعام الحالي في وقت أبكر من الماضي حيث استمرت فترة الخصم الأولى من 1 إلى 4 من نوفمبر الجاري اضافة إلى الخصم لليوم الكامل في 11 نوفمبر وذلك من أجل تلبية الطلب المتزايد من المستهلكين.

وبينت المجموعة انها سجلت رقما قياسيا جديدا للتسوق عبر الانترنت بلغ 583 الف طلب في ثانية واحدة مضيفة انه شارك في مهرجان التسوق لهذا العام أكثر من 800 مليون متسوق و250 ألف علامة تجارية وخمسة ملايين تاجر ما يعكس الانتعاش الاقتصادي القوي في الصين في اعقاب السيطرة على فيروس (كورونا المستجد كوفيد - 19).

وكانت شركة (علي بابا) قد اطلقت في 11 من نوفمبر 2009 اولى حملاتها الترويجية السنوية للتسوق عبر الانترنت للاحتفال ب(يوم العزاب) الذي يستمر 24 ساعة ويشهد تخفيضات وخصومات هائلة على منصات التسوق الالكترونية والاسواق والمراكز التجارية في الصين.