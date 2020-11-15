هيئة المنافسة التركية تغرم جوجل 197 مليون ليرة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أوردت وكالة الأناضول للأنباء المملوكة للدولة اليوم الجمعة إن هيئة المنافسة التركية غرمت جوجل 196.7 مليون ليرة (26 مليون دولار) نتيجة تحقيق. ولم يجر الكشف عن مزيد من التفاصيل. وكانت الهيئة قد غرمت جوجل في فبراير شباط 98 مليون ليرة بدعوى إساءة استغلال وضعها المسيطر على السوق.

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