بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 73.06 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على انخفاض مؤشر السوق العام 06ر73 نقطة ليبلغ مستوى 45ر5532 نقطة بنسبة هبوط بلغت 30ر1 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 5ر231 مليون سهم تمت عبر 14726 صفقة نقدية بقيمة 67 مليون دينار (نحو 5ر234 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 3ر17 نقطة ليبلغ مستوى 43ر4340 نقطة بنسبة هبوط بلغت 40ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 04ر117 مليون سهم تمت عبر 4552 صفقة نقدية بقيمة 3ر9 مليون دينار (نحو 5ر32 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 09ر100 نقطة ليبلغ مستوى 65ر6132 نقطة بنسبة هبوط بلغت 61ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر114 مليون سهم تمت عبر 10174 صفقة بقيمة 6ر57 مليون دينار (نحو 6ر201 مليون دولار).

وفي غضون ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 6ر17 نقطة ليبلغ مستوى 03ر4432 نقطة بنسبة هبوط بلغت 40ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر83 مليون سهم تمت عبر 3353 صفقة نقدية بقيمة 6ر7 مليون دينار (نحو 6ر26 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (السورية) و(الجزيرة) و(أجيال) و(عقار) أما شركات (وطني) و(بيتك) و(خليج ب) و(أعيان) فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات (رماية) و(آبار) و(صكوك) و(ع عقارية) الأكثر انخفاضا.