بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 18.16 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على انخفاض مؤشر السوق العام 16ر18 نقطة ليبلغ مستوى 29ر5514 نقطة بنسبة هبوط بلغت 33ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 9ر192 مليون سهم تمت عبر 12952 صفقة نقدية بقيمة 3ر68 مليون دينار (نحو 239 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 5ر4 نقطة ليبلغ مستوى 97ر4344 نقطة بنسبة صعود بلغت 1ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر74 مليون سهم تمت عبر 2981 صفقة نقدية بقيمة 7ر4 مليون دينار (نحو 4ر16 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 11ر29 نقطة ليبلغ مستوى 54ر6103 نقطة بنسبة هبوط بلغت 47ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 06ر118 مليون سهم تمت عبر 9971 صفقة بقيمة 6ر63 مليون دينار (نحو 6ر222 مليون دولار).

في غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 8ر7 نقطة ليبلغ مستوى 88ر4439 نقطة بنسبة صعود بلغت 18ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر47 مليون سهم تمت عبر 2166 صفقة نقدية بقيمة 8ر3 مليون دينار (نحو 3ر13 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (المصالح ع) و(مينا) و(أسس) و(رماية) أما شركات (وطني) و(خليج ب) و(بيتك) و(المساكن) فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات (ايفا فنادق) و(الانماء) و(انوفست) و(وثاق) الأكثر انخفاضا.